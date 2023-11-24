09:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Волшебное представление, выставка чая и казачьи песни. Что посмотреть в Краснодаре в выходные
В Краснодаре в выходные можно посетить волшебное представление, выставку чая и казачьи песни.
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Представление световых кукол и гигантский динозавров.
В Краснодаре во Дворце культуры железнодорожников пройдет волшебный спектакль для детей «Представление световых кукол и гигантский динозавров».
«Зрителей любого возраста удивят необычные световые куклы величиной от одного до восьми метров. Каждая миниатюра — отдельный номер, который раскрывает все новые возможности кукольного искусства. В представлении нет текста. Вы сможете дать свое название и свою интерпретацию каждой миниатюре», — поделилось создатели представления.
Волшебный образ кукол создают две технологии — светодиоды и электролюминесцентные провода. Конструкция каждой куклы уникальна, именно поэтому шоу «пробирает до мурашек» каждого зрителя вне зависимости от возраста.
Дети до трех лет могут посмотреть на уникальное представление абсолютно бесплатно, без предоставления отдельного места.
Время пить чай.
В Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко открылась выставка «Время пить чай, или мое чайное настроение». На ней представлено более 100 произведений и предметов декоративно-прикладного искусства.
«Посетители увидят китайские и японские чайники, графические произведения художника Цзян Шилуня “Мэйхуа” и “Зима”, которые напоминают о рождении чая на Востоке. Также в экспозицию войдут японские ксилографии Кацусико Хокусая “Синно-китайский бог земледелия”, “Путник, отдыхающий в чайном доме”, “Окабэ”», — сообщили в музее.
Уточняется, что выставку дополняют западно-европейский и русский фарфор 19−20 веков, натюрморты и жанровые полотна русских и советских художников.
Кроме того, один из разделов выставки посвящен чайным и рождественским традициям семьи Льва Толстого.
История казачества в песнях.
В Центральном концертом зале кубанского казачьего хора 29 ноября выступит ансамбль Донских Казаков с новой концертной программой «С верой на службе Отечеству». Она состоит из вокально-хореографических композиций, лирических зарисовок, военных маршей, песен, романсов, которые посвящены истории и ратным подвигам Лейб-гвардии казачьего полка.
«В программе используются песни из архива Лейб-гвардии казачьего полка в Париже. Эскизы костюмов сделаны по образцам оригинальных костюмов, которые хранятся в музее “Донской казачьей гвардии” в Ростове-на-Дону», — рассказали в концертном зале.
Казачий полк Лейб-гвардии ведет свою историю с 1775 года. С участием донских казаков проходили все самые важные военные баталии. Например, война с турками, Наполеоном, германцами.
В феерической программе задействовано 85 артистов, 5 тонн костюмов и реквизита. Также клинки, пики, казачьи плетки. Выступление проходит с многочисленными трюками, элементами рубки, песнями и плясками.