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09:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Штормовое предупреждение в Крыму: в Симферополе Салгир вышел из берегов

В Симферополе Салгир затопил часть Гагаринского парка 24 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В столице Крыма под водой оказались дорожки парка имени Юрия Гагарина — Салгир снова начал выходить из берегов. На Крымском полуострове идут дожди. Где-то просто моросит, а кое-где природа расщедрилась до ливней, которые превращают ручейки в бурные горные реки. Пока речка «захватила» относительно небольшой участок излюбленного места отдыха гостей и жителей Симферополя. Как известно аппетит приходит во время еды, поэтому вполне возможно Салгир проявит свой дурной нрав во всей красе, что он делал уже неоднократно.

Вот и синоптики не обещают ясного неба над полуостровом:

— Сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди.

Кстати, регион еще не совсем пришел в себя после ненастья 20 ноября, когда из-за мощного урагана сошел сель, были повалены деревья и столбы.

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