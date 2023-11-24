09:34 (мск), источник: Комсомольская правда
Штормовое предупреждение в Крыму: в Симферополе Салгир вышел из берегов
В Симферополе Салгир затопил часть Гагаринского парка 24 ноября.
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В столице Крыма под водой оказались дорожки парка имени Юрия Гагарина — Салгир снова начал выходить из берегов. На Крымском полуострове идут дожди. Где-то просто моросит, а кое-где природа расщедрилась до ливней, которые превращают ручейки в бурные горные реки. Пока речка «захватила» относительно небольшой участок излюбленного места отдыха гостей и жителей Симферополя. Как известно аппетит приходит во время еды, поэтому вполне возможно Салгир проявит свой дурной нрав во всей красе, что он делал уже неоднократно.
Вот и синоптики не обещают ясного неба над полуостровом:
— Сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди.
Кстати, регион еще не совсем пришел в себя после ненастья 20 ноября, когда из-за мощного урагана сошел сель, были повалены деревья и столбы.