Минздрав открыл глаза и усилил борьбу с ОРВИ в столице

Накануне мы сообщали о массовых заболеваниях среди жителей Ташкента затяжной формой ОРВИ с высокой температурой, слабостью, ознобом и другими неприятными симптомами..
В Минздраве наконец-таки увидели, что проблема есть, провели совещание в связи с увеличением количества респираторных заболеваний в столице и взяли ситуацию под контроль. Министр здравоохранения Амрилло Иноятов подчеркнул, что работа по оказанию качественной медицинской помощи пациентам в период роста ОРВИ недостаточна.
«В осенне-зимний период показатели инфекционных заболеваний дыхательных путей у детей раннего возраста значительно возрастают. Поэтому, как и во всем мире, в нашей стране в этом году наблюдается рост острых респираторных заболеваний среди детей. Основная доля ОРВИ приходится на население Ташкента, и загруженность детских клинических больниц столицы увеличилась по сравнению с другими периодами года», — говорится в сообщении министерства.
Иноятов признал, что усилия в этом направлении недостаточны, поэтому поручил принять необходимые меры для быстрого снижения нагрузки на больницы и оказания качественной медицинской помощи больным детям.
В частности, в инфекционной больнице «Зангиота» количество мест, резервируемых для детей с ОРВИ, будет увеличено с 300 до 500.
Кроме того, связи с увеличением количества звонков от жителей с жалобами на симптомы ОРВИ, дополнительно выделено 40 автомобилей службы «103» для столичных больниц, которые будут выезжать на вызовы с 06:00 до 14:00 часов.
Кроме того, с 25 ноября министерство выделит медицинским бригадам службы скорой помощи 29 полностью оборудованных автомобилей Isuzu в постоянное пользование.
Отмечается также, что в 12 многопрофильных центральных поликлиниках и 72 семейных поликлиниках столицы с 8:00 до 20:00 уже дежурят медицинские бригады, сотрудники которых проинструктированы специалистами службы «103». Определен список пациентов, проходящих лечение дома без госпитализации или проходящих амбулаторное лечение, которым медицинская помощь оказывается в режиме онлайн на основе полученных инструкций.
«Исследования показывают, что сегодня в нашей стране определенная часть больных ОРВИ, находящихся на лечении в клиниках, не нуждается в стационарном лечении. Поэтому необходимо привлечь педиатров и других специалистов для консультаций рекомендательного характера по амбулаторному лечению больных ОРВИ для врачей семейных поликлиник», — отметил Амрилло Иноятов.