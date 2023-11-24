09:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Потепление и снег с дождем ожидаются в Воронеже в выходные
Днем температура будет выше нуля.
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Конец недели принесет в Воронеж потепление — в дневное время термометры в областном центре покажут температуру выше нуля. Ожидается дождь и мокрый снег. На погоду в области оказывает влияние циклон. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра в пятницу, 24 ноября.
Днем в пятницу временами будет идти мокрый снег — синоптики предупреждают об опасности его налипания на провода и другие конструкции. Температура в столице Черноземья поднимется до 0…+2 градусов. Скорость юго-западного ветра составит до 8−13 м/сек. Продолжает действовать желтый уровень погодной опасности: местами по региону прогнозируют усиление ветра до 18 м/сек и снежные заносы, а на дорогах образуется гололедица. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.
В ночь на субботу, 25 ноября, термометры в Воронеже покажут около нуля, а днем — в районе +1 градуса. Кратковременные осадки прогнозируют только в темное время суток. Днем же будет облачно с прояснениями.
Ночью в воскресенье временами будет идти снег с дождем, который продолжится в светлое время суток. В ночь столбики термометров опустятся ниже нуля и покажут около 2 градусов мороза. Днем — от +1 до +3 градусов.
Осадки и температура около нуля также ожидаются в понедельник, а затем вновь похолодает. Подробный прогноз погоды на следующую рабочую неделю читайте на РИА «Воронеж» 27 ноября.
Ранее синоптики сообщили, что днем в воскресенье, 26 ноября, на юге Воронежской области может потеплеть до +10 градусов.
На реке Дон и водохранилище на этой неделе появился первый плавучий лед. Спасатели предупредили жителей региона, что он опасен и непрочен. Выход на лед может привести к трагическим последствиям.