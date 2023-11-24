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09:11 (мск), источник: Коммерсантъ

За трое суток в Перми выпало больше половины месячной нормы осадков

За трое суток в Перми выпало 35 мм осадков. Это 63% от месячной нормы, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 87% 760 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

Высота снежного покрова достигла 31 см. Это рекордное значение с ноября 2016 года.

На первом месте по количеству выпавших осадков оказался Оханск, где высота снежного покрова составила 42 мм, в Верещагино выпало 41 мм и в Чайковском 40 мм. Высота снежного покрова превысила 30 см в Перми и Бисере, на остальных метеостанциях в основном 18−26 см.

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