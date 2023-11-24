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09:27 (мск), источник: Фонтанка

Метель закончилась, но снегопады продолжатся. Готовимся к минус 15

В Петербурге ожидается до минус 15 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 87% 760 мм рт. ст. +9°
Источник: Фонтанка.ру

Погода в Петербурге успокоилась, теперь у нас обычная зима. Снегопады в ближайшие дни возможны, но без метелей. В выходные заметно похолодает.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 ноября в городе ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 3−5 градусов, днем составит минус 2−4. На дорогах гололедица.

Синоптическую ситуацию в регионе сегодня формирует северная периферия уходящего циклона, поэтому к берегам Невы будут поступать более холодные воздушные массы. Атмосферное давление будет расти и составит 739 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В субботу в Петербурге ожидается небольшой снег, ночью местами туман, минус 6−8 градусов. А в воскресенье, по данным СЗ УГМС, ночью местами до минус 12−15 градусов, днём минус 8−10, местами небольшой снег.

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