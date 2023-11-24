10:13 (мск), источник: Комсомольская правда
В центре Красноярска частично ограничат движение на двух улицах
24 ноября в Красноярске ограничат движение на центральных улицах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сегодня, 24 ноября, на двух центральных улицах Красноярска частично ограничат движение транспорта. Об этом предупреждает пресс-служба «КрасКома».
— Подрядчик укладывает в зимнем варианте временное асфальтовое покрытие, — пишет телеграм-канал компании.
В первой половине дня движение ограничат на улице Сурикова, 12, а с обеда дорожники перекроют две полосы на Мира, 15.
Весной 2024 года временный асфальт на этих участках полностью обновят.
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.