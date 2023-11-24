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10:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Красноярска частично ограничат движение на двух улицах

24 ноября в Красноярске ограничат движение на центральных улицах.

Источник: КрасКом

Сегодня, 24 ноября, на двух центральных улицах Красноярска частично ограничат движение транспорта. Об этом предупреждает пресс-служба «КрасКома».

— Подрядчик укладывает в зимнем варианте временное асфальтовое покрытие, — пишет телеграм-канал компании.

В первой половине дня движение ограничат на улице Сурикова, 12, а с обеда дорожники перекроют две полосы на Мира, 15.

Весной 2024 года временный асфальт на этих участках полностью обновят.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

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