10:17 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
Правительство отказалось повышать маткапитал
В кабмине напомнили, что правила индексации маткапитала изменены.
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В правительстве ответили, готовы ли повысить материнский капитал. По словам министров, в прошлому году механизм, по которому индексируют маткапитал, изменили.
Партия ЛДПР предложила повысить маткапитал на первого ребенка до 756,7 тысяч рублей, на второго — до миллиона рублей. Инициатива была оформлена в законопроект.
В правительстве идею не поддержали, объяснив это новым механизмом индексации, который и так предполагает повышение маткапитала. За период с 2021 по 2023 год выплата выросла на 21,3% (увеличили на 103 тысячи рублей) на первого ребенка. На второго и последующих детей маткапитал увеличился на 136 тысяч рублей.
«В связи с этим размер МСК в 2024 году ориентировочно составит 618 тыс. рублей на первого ребенка и 816,7 тыс. рублей — на второго, третьего ребенка и последующих детей», — добавили в кабмине", — уточнили в правительстве.
Кроме того, партии ЛДПР указали на отсутствие источников финансирования, пишет ТАСС (16+).