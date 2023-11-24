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10:00 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Мэр Шалабаев объяснил запрет парковки на 45 улицах

Все дело в погодных условиях.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объяснил запрет парковки на 45 улицах приволжской столицы. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Дело в погодных условиях. Запретить паркову нужно было из-за уборки снега. Иначе коммунальщики не смогут там проехать.

Сразу после завершения уборки — запрещающие знаки будут снимать.

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