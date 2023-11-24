10:00 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Мэр Шалабаев объяснил запрет парковки на 45 улицах
Все дело в погодных условиях.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объяснил запрет парковки на 45 улицах приволжской столицы. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Дело в погодных условиях. Запретить паркову нужно было из-за уборки снега. Иначе коммунальщики не смогут там проехать.
Сразу после завершения уборки — запрещающие знаки будут снимать.