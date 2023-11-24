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09:49 (мск), источник: АиФ Пермь

В Прикамье на дороге нашли обессиленного и замёрзшего фламинго

Его поместили в тепло.

Специалисты Пермского орнитологического общества сообщили, что в Прикамье на дороге нашли обессиленного и замёрзшего фламинго.

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Это произошло в Чайковском округе. На дорогу птица опустилась, устав от полёта.

«Розовый фламинго обитает на территории Африки, юга Европы и юго-запада Азии. Во время кочёвок — в том числе зимой — залетает далеко на север от гнездового ареала (до северной тайги и лесотундры)», — сообщили в орнитологическом обществе.

Птицу нашли сотрудники местного промышленного предприятия, рассказала депутат думы Чайковского Ирина Петрова. Они забрали фламинго и поместили в тёплое помещение.

«Муж с коллегами сделали фото и видео птицы», — рассказала perm.aif.ru Ирина Петрова.

На кадрах видно, что птица лежит на плотной ткани, пытается двигаться, машет крыльями, кричит, но встать не может.

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