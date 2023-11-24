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11:23 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

В РНПЦ психического здоровья назвали, какой алкоголь пьют белорусы

В РНПЦ психического здоровья рассказали, какой алкоголь пьют белорусы.

Источник: Комсомольская правда

В РНПЦ психического здоровья рассказали, какой алкоголь чаще всего выбирают белорусы. Подробности сообщил заведующий сектором наркологического мониторинга и превентологии организационно-методического отдела Республиканского научно-практического центра психического здоровья Артем Малмыгин, передает БелТА.

Он отметил:

— Сейчас, если посмотреть в натуральном выражении, то на первое место выходит пиво и слабоалкогольные напитки.

Однако специалист обратил внимание на то, что более достоверным является показатель потребление алкоголя в чистом спирте. Он уточнил, что в этом плане первом место занимает крепкий алкоголь, добавив, что речь идет про 55%. Второе место, рассказывает Малмыгин, занимают напитки средней крепости (23,2%).

— Дальше у нас идут напитки средней крепости вино, шампанское (11,2%) и на четвертом месте плодово-ягодные вина (9,9%).

Врач обратил внимание на то, что проблемы, которые связаны с потреблением алкоголя населением, представляют реальную угрозу демографической безопасности. Кроме того, они препятствуют устойчивому развитию общества Беларуси и государства.

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