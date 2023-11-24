09:25 (мск), источник: Om1.ru
В Омске скончался чемпион мира и президент областной федерации традиционного тхэквондо
Прощание с Алмазом Герфановым пройдёт в мечети в Порт-Артуре.
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Омский спортсмен, чемпион мира, тренер, президент областной федерации традиционного тхэквондо Алмаз Герфанов ушёл из жизни. Ему было 44 года. Об утрате рассказали в Омской федерации кикбоксинга.
«В нашей спортивной семье произошла невосполнимая потеря — ушел из жизни Алмаз Герфанов. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата», — сообщили в федерации.
Прощание состоится сегодня, 24 ноября, в 10 часов в мечети по адресу: Парковая, 18 / 3-я Марьяновская, 38.
Редакция Om1.ru выражает соболезнования родным и близким Алмаза Гефранова.