11:08 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
7 декабря вход в Эрмитаж станет бесплатным для всех
Со 2 по 12 декабря в одном из главных музеев страны проходят мероприятия в честь его основательницы — Екатерины Великой.
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7 декабря вход в Эрмитаж станет бесплатным для всех желающих. Таким образом один из главных музеев страны отметит свой главный праздник — День святой Екатерины. Мероприятия, посвящённые памяти основательницы Эрмитажа Екатерины Великой, проходят здесь ежегодно.
«В Эрмитаж 30% посетителей приходят бесплатно и по льготным ценам. Это примерно один миллион посетителей из трёх миллионов в год», — цитирует «Петербургский дневник» слова сообщившего об этом.
Бесплатные билеты можно оформить заранее на сайте музея или непосредственно 7 декабря в рамках живой очереди.
Напомним, День святой Екатерины является важнейшим событием для музея, в рамках которого проходят Дни Эрмитажа. В этом году они состоятся со 2 по 12 декабря.
Во время праздничных мероприятий Эрмитаж представит три новых зала галереи памяти Петра I, посвящённые Елизавете Петровне, в Старой Деревне покажут отреставрированный на собранные краудфандингом деньги костюм первого российского императора, а в главном музейном здании откроются выставки «Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана» и совместная выставка с ГМИИ им. А. С. Пушкина — «Салоны Дени Дидро».
10 декабря в работающих в обычном режиме залах Эрмитажа состоится концерт памяти Юрия Темирканова, в Главном штабе выступит ансамбль musicАeterna, а на Дворцовой площади 9 и 10 декабря пройдут сеансы мистерии «Страна света», посвящённые Петербургу и его основателю — Петру I. Начинаться они будут в 17:00.
Подробнее обо всех грядущих мероприятиях и часах их проведения в музее сообщат ближе к их датам.
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