Опасениями по поводу строительства метро поделился экс-главный архитектор Кубани

По его словам, обсуждали строительство метров в крайцентре еще около 15 лет назад — предполагалось, что будет 19 станций, а километр пути стоил бы около 1 млрд рублей на тот момент.
В чем-то проекты метро — новый и старый — совпадают. Но новый проект предполагает более активное развитие северо-восточной части Краснодара, и соединение этой части города с центром.
По словам Юрий Рысина и разработка проекта, и его воплощение в жизнь — стоит дорого, и силами бюджета региона не обойтись.
— Это очень специальная задача. Вообще, проект метро не в состоянии сделать просто обычная проектная организация. Для этого у нас есть специализированные метропроектовские организации, Мосинжпроект и другие, которые специализируются на этом. Есть столько нюансов, такие инженерные сложности при этом строительстве возникают всегда. Причем нет двух одинаковых территорий. Всегда учитывается геология, специфика грунтов, сейсмика делается и так далее, — цитирует Юрия Рысина «Комсомольская правда» — Кубань" (18+).