11:34 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровский край резко пришла зима
Ноябрьские морозы оказались на три — семь градусов ниже нормы.
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Циклон, наконец, покинул пределы нашего края. Его небольшое влияние будет ощущаться в предстоящие выходные только на севере, там местами ожидается небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Большими шагами мы решительно вошли в зиму, — сказала нашему изданию начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Температурный фон резко понизился, ночью ударили морозы −19…-24 градуса, местами до −27…-30 градусов, дневные температуры тоже заметно понизились от −12 до −18 градусов.
Неожиданно резко в крае установились температуры, которые оказались ниже нормы ноября на 3−7 градусов. В Хабаровске в субботу ночью ожидается мороз −20…-22 градуса, днем −15…-17 и сильный ветер порывами 15−20 метров в секунду. В воскресенье ночные температуры останутся теми же, а вот днем станет на несколько градусов теплее, но главное — стихнет ветер, ночью −20…-25, днем столбик термометра покажет −12…-14 градусов. По прогнозам синоптиков, в выходные лед на Амуре, наконец, замерзнет. На следующей неделе — 28 и 29 ноября — в Хабаровский край вновь придет циклон, но он не будет таким сильным. Ненастье идет по Приморью, далеко от нас, так что новые сугробы и заторы на дорогах нам скорее всего не грозят.
На Хабаровский край циклон просыплется небольшим снегом. Наверное, природа решила, что нам его пока вполне достаточно! — В ноябре в крае уже выпало 2,5 месячной нормы осадков, — отметила Галина Брынцева. Конец ноября и начало декабря будут отмечены морозами, ночью — 18…-20, днем −14…-15 градусов. Ну, что ж, пора, пора!