Почетный гражданин: в Сочи рассказали о вкладе Маслякова в культуру

«Вы вносите большой вклад в развитие культурного пространства нашей страны, сохранение и приумножение лучших традиций отечественного телевидения. Во многом благодаря вам Сочи стал одним из главных центров развития КВН», — написал поздравительную телеграмму глава городского собрания Сочи Виктор Филонов.
В Сочи планировалась установка памятника с пожеланиями от медийных персон, тогда Масляков предложил свою формулу: «Пусть поможет чувство юмора». В Сочи регулярно проходил летний кубок КВН — в концертном зале «Фестивальный».
Во время пандемии ковида Александр Масляков уступил место ведущего своему сыну Александру, также его заменял Дмитрий Нагиев. Звание почетного гражданина Сочи Александр Масляков получил в 2016 году.
Ранее сообщалось, что Масляковы и ТНТ запустят новое телевизионное шоу.