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10:24 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Почетный гражданин: в Сочи рассказали о вкладе Маслякова в культуру

СОЧИ, 24 ноября, ФедералПресс. Основателя КВН Александра Маслякова поздравляют с очередным днем рождения от имени жителей Сочи — телеведущий является почетным гражданином города-курорта.

Источник: РИА "Новости"

«Вы вносите большой вклад в развитие культурного пространства нашей страны, сохранение и приумножение лучших традиций отечественного телевидения. Во многом благодаря вам Сочи стал одним из главных центров развития КВН», — написал поздравительную телеграмму глава городского собрания Сочи Виктор Филонов.

В Сочи планировалась установка памятника с пожеланиями от медийных персон, тогда Масляков предложил свою формулу: «Пусть поможет чувство юмора». В Сочи регулярно проходил летний кубок КВН — в концертном зале «Фестивальный».

Во время пандемии ковида Александр Масляков уступил место ведущего своему сыну Александру, также его заменял Дмитрий Нагиев. Звание почетного гражданина Сочи Александр Масляков получил в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Масляковы и ТНТ запустят новое телевизионное шоу.

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