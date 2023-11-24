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Главные новости 24 ноября
10:32 (мск), источник: Newslab.ru

В России могут ужесточить активацию сим-карт

Правительство России хочет сделать процесс покупки и активации сим-карт более строгим.

Источник: Reuters

Предлагается, чтобы операторы связи проверяли паспортные данные в МВД перед активацией сим-карт для своих клиентов. Как пишет Ямал 1, такая инициатива получила законодательную поддержку.

Если же такой закон будет принят, то проверка персональных данных может занять не менее двух дней — в зависимости от того, насколько интегрированы системы. В Минцифры заявили, что не выдвигали идею ужесточения правил для продажи сим-карт, а МВД и Роскомнадзор не ответили на запрос газеты.

В Tele2 пояснили, что сейчас Роскомнадзор контролирует, как операторы проверяют данные абонентов в базе МВД. Операторы передают данные в РКН, после чего ведомство их проверяет. Если возникают вопросы, регулятор запрашивает повторную идентификацию.

Компания «Вымпелком» в свою очередь заявила, что поддерживает меры против «серых» сим-карт и их сбыта. При этом специалисты обратили внимание, что при их ужесточении необходимо уделить особое внимание процессу получения услуг связи для нерезидентов, чтобы они не сталкивались с трудностями в России.

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