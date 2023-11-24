10:25 (мск), источник: АиФ Владивосток
Развязку на трассе Седанка — Патрокл построят в 2024 году
Также появится дорога в районе микрорайона Зелёный Угол.
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Администрация Владивостока планирует провести процедуру поиска подрядных организаций в этом году, чтобы с самого начала нового сезона приступить к строительству транспортной развязки на трассе Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла и связать ее новой дорогой с жилым микрорайоном.
Это стало возможным благодаря выделенным средствам специального казначейского кредита и принятой на этой неделе городскими депутатами корректировке бюджета.
Выбор подрядчика в конце текущего года позволит значительно сократить время выполнения работ, так как до начала строительного сезона подрядные организации смогут приобрести необходимые стройматериалы, подготовить и согласовать планы работ, и сразу же приступить к ним при благоприятных погодных условиях.
Кроме того, в случае с новой дорогой от Нейбута, 67а к развязке на объездной трассе, также потребуется проведение работ по проектированию и проведению государственной экспертизы. Все запланированные мероприятия должны быть завершены до конца следующего года.
Помимо прочего, в следующем году во Владивостоке планируется провести капитальный ремонт дорог на Никифорова, Сафонова и Героев Хасана, завершить строительство дорог к ЖСК «Остров» и отремонтировать ряд улиц в разных районах.