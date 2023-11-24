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Главные новости 24 ноября
10:25 (мск), источник: АиФ Владивосток

Развязку на трассе Седанка — Патрокл построят в 2024 году

Также появится дорога в районе микрорайона Зелёный Угол.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Владивостока планирует провести процедуру поиска подрядных организаций в этом году, чтобы с самого начала нового сезона приступить к строительству транспортной развязки на трассе Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла и связать ее новой дорогой с жилым микрорайоном.

Это стало возможным благодаря выделенным средствам специального казначейского кредита и принятой на этой неделе городскими депутатами корректировке бюджета.

Заместитель главы города — начальник управления дорог Дмитрий Долгий сообщил, что благодаря средствам специального казначейского кредита в следующем году будут построены и реконструированы пять важнейших объектов. Это включает в себя строительство дорог в микрорайоне Патрокл, реконструкцию участка на Адмирала Горшкова (от перекрёстка с Майора Филипова до трассы Седанка — Патрокл), реконструкцию перекрёстка проспект 100-летия Владивостока — улица Русская, строительство развязки на трассе Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла и обустройство новой дороги к этой развязке от Нейбута, 67а.

Выбор подрядчика в конце текущего года позволит значительно сократить время выполнения работ, так как до начала строительного сезона подрядные организации смогут приобрести необходимые стройматериалы, подготовить и согласовать планы работ, и сразу же приступить к ним при благоприятных погодных условиях.

Кроме того, в случае с новой дорогой от Нейбута, 67а к развязке на объездной трассе, также потребуется проведение работ по проектированию и проведению государственной экспертизы. Все запланированные мероприятия должны быть завершены до конца следующего года.

Помимо прочего, в следующем году во Владивостоке планируется провести капитальный ремонт дорог на Никифорова, Сафонова и Героев Хасана, завершить строительство дорог к ЖСК «Остров» и отремонтировать ряд улиц в разных районах.

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