11:03 (мск), источник: Комсомольская правда
«Ритмично, системно и постепенно»: Как Петербург выдержал первый снежный экзамен
Буря, пришедшая в Петербург из Атлантики, устроила городским службам хорошую проверку.
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Петербург в минувший четверг принимал снежный экзамен. Первая зимняя стихия принесла в город бурю, которая засыпала город крупой почти весь день, с небольшими перерывами. Такой снег профессионалы называют «залповым».
ПОДГОТОВИЛИСЬ ЗАРАНЕЕ.
Естественно, дорожные предприятия работали в усиленном режиме. На уборке улиц города днем были задействованы 782 единицы техники и 916 специалистов ручного труда. Но работали они точечно.
— Наша задача в такой обстановке — обеспечить проход граждан и проезд машин по улицам города, не допуская возникновения заторов. Чистовая уборка будет проводиться уже после окончания снегопада. Ритмично, системно и постепенно. При этом необходимо понимать, что убрать снег сразу со всех улиц невозможно, на это понадобится время, — отметили в комитете по благоустройству.
Готовились к снегопаду заранее, спасибо метеорологам! Дороги и тротуары обработали еще до начала стихии. Специалисты активно занимались этим двое суток, едва стал известен точный прогноз. Это было необходимо для того чтобы проезжая часть и тротуары не превратились в каток.
С задачей специалисты справились. В отличие от Москвы, которая тоже столкнулась с сильным снегопадом и плотно «встала», центр Петербурга был относительно свободен, а пробки даже в часы пик были не выше 8 баллов, что соответствует показателям обычного буднего дня.
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ — НОЧЬЮ.
Город засыпает, просыпаются… дворники. А дорожные службы достают из карманов главные козыри — автоколонны, способные оперативно убрать с магистралей налипшую снежную кашу. Запустить их днем нельзя, двигаются они медленно, перекрывая всю проезжую часть. Чем больше таких колонн, тем больше в городе пробок. Их время наступает тогда, когда основная часть автомобилистов уже сидит дома и пьет горячий чай с лимоном.
И вот это ночное время очень важно не упустить. Поэтому вторая смена дорожных работников, которая дежурит с восьми вечера до восьми утра, берет на себя повышенную нагрузку. В эти часы стратегически важно максимально зачистить улицы и выполнить обработку дорожного полотна и тротуаров, остановок транспорта, чтобы утром жители спокойно доезжали до работы.
Осложняется процесс тем, что в Петербурге температура часто колеблется рядом с нулем. Снег то тает, превращаясь в кашу, то снова замерзает, превращаясь в нечто отдаленно напоминающее маленькие городские сталагмиты. А в четверг как раз был такой день, когда температура скакала туда-сюда, как начинающий всадник на родео, и устаканилась у минусовых значений только поздно вечером.
— Наледь, которая образовывается из-за таяния снега, нельзя засыпать песком, он тут бесполезен. Необходимы реагенты, — объясняют в пресс-службе комитета по благоустройству. Обработка реагентами продолжалась всю ночь.
БЕЗ ПРОБОК.
Для того чтобы встретить снегопады во всеоружии жилищные агентства города приобрели более 1 200 единиц уборочной техники и больше тысячи средств малой механизации — так называют небольшие тракторы и другие похожие машины. Всего на эти цели город потратил 4 млрд рублей. Это было необходимо сделать в рамках реформы. Как известно, теперь дворы и дороги города убирают не частные подрядчики, а подчиненные городу структуры. По задумкам властей, они будут подходить к процессу засучив рукава, а не «рисовать» технику, людей и качество уборки на бумаге, как это иногда случалось раньше.
В итоге с непростым экзаменом город справился. В каких-то отдельных местах возможны сбои, и их устранят в ближайшее время. Но при этом в девять утра пятницы, то есть в самый-самый час пик пробки на дорогах города оценивались в 5 баллов. Пожалуй, это самый говорящий показатель.