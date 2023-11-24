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10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области пройдут направленные рейды ГИБДД

В регионе усилят контроль на дорогах в предстоящие выходные дни.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области водителей и пешеходов предупредили о предстоящих рейдах. Правоохранители усилят контроль на дорогах в ближайшие выходные дни.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники госавтоинспекции проведут направленные дорожные рейды. Особое внимание уделят водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, также проведут масштабные мероприятия, посвященные лихачам, выезжающим на встречную полосу.

Во время рейдов планируют задействовать максимальное количество личного состава, в том числе руководство. Мероприятия пройдут с 24 по 26 ноября 2023 года.

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