10:54 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарской области пройдут направленные рейды ГИБДД
В регионе усилят контроль на дорогах в предстоящие выходные дни.
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В Самарской области водителей и пешеходов предупредили о предстоящих рейдах. Правоохранители усилят контроль на дорогах в ближайшие выходные дни.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники госавтоинспекции проведут направленные дорожные рейды. Особое внимание уделят водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, также проведут масштабные мероприятия, посвященные лихачам, выезжающим на встречную полосу.
Во время рейдов планируют задействовать максимальное количество личного состава, в том числе руководство. Мероприятия пройдут с 24 по 26 ноября 2023 года.