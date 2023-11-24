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11:16 (мск), источник: Реальное время

Казанцы жалуются на цены в такси

Еще в одном сервисе цена по указанному маршруту составила 630 рублей.

Источник: Реальное время

Жители Казани пожаловались на высокие цены в такси. Как рассказали казанцы «Реальному времени», особенно дорогой поездка была в районе 9.00.

Так, в одном из сервисов поездка из микрорайона Азино до улицы Фатыха Амирхана стоила в пределах 700 рублей. Ближе к 10 часам цена упала до 500—600 рублей.

Еще в одном сервисе цена по указанному маршруту составила 630 рублей. В другие дни стоимость поездки не превышала 430 рублей.

Как рассказала глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, в следующем году тарифы в российском такси увеличатся еще на 7—10%. Среди причин она назвала подорожание автомобилей и их техобслуживания, а также повышение цен на бензин и страхование. Кроме того, проблемой стала нехватка водителей.

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