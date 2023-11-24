11:00 (мск), источник: Фонтанка
Лоси начинают избавляться от рогов: они больше не нужны
Лоси начинают избавляться от рогов за ненадобностью.
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Период брачных отношений у лосей закончился, и они со дня на день начнут сбрасывать рога за ненадобностью. В начале осени это было оружие в борьбе за самок, а теперь — лишний вес и помеха при передвижении по лесной чаще. Чтобы ускорить процесс, лоси трутся рогами о деревья. Об этом 24 ноября рассказывает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре». Кадры сделаны во Всеволожском районе Ленинградской области.
Взрослые опытные самцы избавляются от рогов уже к началу — середине ноября. Чем моложе лось, тем дольше он ходит с рогами — до декабря или января, иногда даже до февраля. Обычно всю зиму и часть весны самцы «лысые», а во второй половине весны начинают расти новые рога. Сначала они мягкие и нежные, покрыты тонкой бархатистой кожицей, их легко повредить, например о ветви или сучки деревьев. В это время самцы очень берегут их, ведь травмированный кривой рог — это некрасиво. На развитии рогов сказываются любые изменения в организме, в том числе питание. Форма и число отростков отражают физическое состояние животного и отчасти его возраст.
В начале августа рога достигают максимального размера и превращаются с крепкую кость. Бархатистая кожица засыхает, сморщивается, и лоси сдирают ее о кусты или деревца. К концу лета у лосей начинается гон, когда они используют рога для показательных поединков с соперниками.
«К слову, сейчас можно пытаться искать сброшенные рога. Конечно, самое подходящее время для поиска — это ранняя весна, как только сойдёт снег», — отмечает Павел Глазков.
Гон — период продолжения рода — длился у лосей с конца августа до конца октября. Они боролись за самок, пробегали большие расстояния, почти ничего не ели (едва успели попробовать последние грибы). В Ленинградской области обитают около 24 тысяч лосей. В Петербурге в 2023 году их насчитали 32 особи.