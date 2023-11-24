11:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Жители Хабаровска откликнулись на призыв мэра выйти на уборку снега
Пятницу объявили днем общегородской уборки.
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Жители Хабаровска вышли на уборку снега. Депутаты и молодежь убирали последствия осадков с улиц краевого центра. Ранее их об этом попросил мэр города Сергей Кравчук. Так, работа шла на тротуарах перекрестка Пушкина и Уссурийского бульвара.
— Я думаю, это обязанность каждого жителя помогать своему городу. Очень много снега, службы городские не успевают со всем справиться. Сразу убрать все улицы — это очень тяжело. И мы с радостью откликнулись на призыв мэра города — после школы пришли и помогаем убирать снег, — сказал член Общественной палаты при Хабаровской городской думе Андрей Лямин.
Не осталась в стороне и молодежь: ребята приводили в порядок остановки общественного транспорта на улице Ленина.
Также на уборку снега вышла мужская часть администрации Хабаровска.