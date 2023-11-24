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11:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Хабаровска откликнулись на призыв мэра выйти на уборку снега

Пятницу объявили днем общегородской уборки.

Источник: Комсомольская правда

Жители Хабаровска вышли на уборку снега. Депутаты и молодежь убирали последствия осадков с улиц краевого центра. Ранее их об этом попросил мэр города Сергей Кравчук. Так, работа шла на тротуарах перекрестка Пушкина и Уссурийского бульвара.

— Я думаю, это обязанность каждого жителя помогать своему городу. Очень много снега, службы городские не успевают со всем справиться. Сразу убрать все улицы — это очень тяжело. И мы с радостью откликнулись на призыв мэра города — после школы пришли и помогаем убирать снег, — сказал член Общественной палаты при Хабаровской городской думе Андрей Лямин.

Не осталась в стороне и молодежь: ребята приводили в порядок остановки общественного транспорта на улице Ленина.

Также на уборку снега вышла мужская часть администрации Хабаровска.

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