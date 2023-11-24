10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 24 ноября
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Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу
На время четырехдневного перемирия Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, освобождении заложников, а также о приостановке полетов израильской авиации над Газой.
В ЕС допустили возможность принятия Молдавии и Грузии по частям
Евросоюз может рассмотреть вариант принятия Молдавии и Грузии в свой состав частично, то есть без территорий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
Штат США приостановил действие закона о санкциях за связи с Россией
Нью-Джерси спустя полтора года приостановил действие своего закона о компаниях с бизнесом в России.
МЧС предложило давать выходной россиянам при ЧС
Ведомство разработало соответствующие поправки в Трудовой кодекс.
Цены на бананы в октябре впервые превысили 140 рублей за килограмм
Эксперты связали удорожание бананов и других фруктов с ослаблением рубля к мировым валютам.