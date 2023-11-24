10:52 (мск), источник: Комсомольская правда
Погода в Ростове-на-Дону в выходные 25 — 26 ноября: температурные качели до +14, дожди и порывистый ветер
Температурные качели до +15, снег и дожди обещают синоптики на Дону на выходных.
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Посмотрели на зимнюю сказку, и хватит. Не успели жители Ростовской области полюбоваться на первый снег, как в пятницу всю красоту обильно полило дождем. На выходные синоптики тоже обещают преимущественно плюсовые температуры и дождь, причем при сильном ветре зонтики не спасут — лучше взять дождевики. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону в субботу, 25 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем тоже будет дождь, временами сильный. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный и восточный 6−11 метров в секунду, ночью с порывами до 12−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4−6 градусов, днем +8−10.
В воскресенье, 26 ноября, ночью пройдет умеренный, а днем небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный 6−11 метров в секунду с порывами днем до 12−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7−9 градусов, днем +12−14.
В Ростовской области облачно с прояснениями. В субботу ночью местами небольшой и умеренный дождь, днем тоже будет дождливо, а по северу и западу с мокрым снегом, в отдельных районах — сильным. Ночью и утром местами туман, утром и днем по северу и западу региона возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный и восточный 6−11 метров в секунду, местами с порывами 12−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3−8 градусов, по северу столбики термометров опустятся до −1, днем от 0 до +5, по югу до +8, в крайних южных районах до +12.
В воскресенье еще немного потеплеет. Ожидается небольшой и умеренный дождь, а днем и вечером по западной половине региона — сильный. В ночные часы и утром местами осядет туман. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный 6−11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6−11, по северу до +2, днем +7−12, а по югу столбики термометров покажут до +15.