11:06 (мск), источник: Комсомольская правда
Экономия или слив денег: ростовчане рассказали, чего ждут от «Черной пятницы»
Опытные покупатели, экономист и психолог из Ростова рассказали о правилах «Черной пятницы».
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«Черная пятница» — как много в этом звуке. Виртуальные корзины дончан на торговых интернет-площадках пухнут, а кошельки, наоборот, готовятся похудеть. Многие из года в год зарекаются, что в этот раз ни копейки не потратят, но нет-нет, да и купят что-то, успокаивая себя тем, что взяли не безделицу, а нужную в хозяйстве вещь.
Собираются ли ростовчане тратиться в «Черную пятницу», которая намечена на 24 ноября, в этом году? Можно ли реально сэкономить в этот день? И как уберечь себя от незапланированных трат? Об этом мы поговорили с бывалыми ростовскими покупателями, а также экономистом и психологом.
«ЗА 2 МЕСЯЦА ДЕЛАЮ СКРИНШОТЫ».
41-летний Александр покупатель опытный. За последние годы он приобрел во всякие «Черные пятницы», «Киберпонедельники» и прочие скидочные дни — смартфоны, ноутбуки, магнитолы, дрели и прочие необходимости не только для всей своей семьи, но и односельчан.
Дончанин говорит, что скидки поймать действительно можно, но не такие грандиозные, какие рисуют продавцы на ценниках. Правда, для этого нужны терпение и внимательность.
— Чтобы понять, есть ли на нужный мне товар скидка, я начинаю мониторить цены еще за два месяца до распродажи. Например, хочу купить гитару. Смотрю цену в одном магазине, в другом и делаю скриншоты, а через месяц — еще, — делится лайфхаком Александр. — Потому что за неделю до 11.11 или 24 ноября на сайте будут зачеркнуты внушительные 6000 и указана новая цена в 3000 рублей. При мониторинге можно выяснить, что реальная скидка есть: два месяца назад товар стоил 3500, а теперь на 500 рублей дешевле.
Мужчина не стал ждать 24 ноября и закупился 11.11. Если раньше наш собеседник мог набирать товаров себе, родным и соседям на десятки тысяч рублей, то в этом году заметил, что интерес к покупкам у людей немного угас.
— Я заказал четыре товара, нужных в хозяйстве, в том числе шуруповерт и биты. Увидел, что неплохо подешевели телефоны: одна из топовых моделей у проверенного «китайца» до распродажи стоила 70 тысяч рублей, а в распродажу можно было купить за 50 с лишним тысяч, но у нас задач брать новые гаджеты не было — у всех пока целые.
Покупки Александр в этот раз делал на китайской торговой платформе — там закупается чаще всего.
— Потом рекомендую мониторить российские сайты. Все привыкли думать, что там дороже, но далеко не всегда. Например, когда искал осциллограф, оказалось, что у нас он дешевле на две тысячи рублей, да еще и доставят за неделю, а не ждать месяц.
Ну и на «Черной пятнице», по мнению Александра, свет клином не сошелся.
— Как-то хотел купить квадрокоптер, но не успел в ноябре, в итоге брал январе-феврале, как раз когда проводят «Киберпонедельник», и вышло еще дешевле. Так что никогда точно не будешь знать, где и когда дешевле. Нужно просто знать, какую сумму готов отдать на плановую покупку и мониторить сайты.
«ПОКУПАЮ ВСЕ МЕНЬШЕ И ПО ДЕЛУ».
32-летняя Ксения из Ростова раньше закупалась в «Черную пятницу» по полной. Планировала покупки за несколько месяцев: мониторила цены, чтобы заменить телефон или старый ноутбук, брала по совету стоматолога ирригатор и электрическую зубную щетку, даже затейливые полочки в санузел, каких в хозмагазине не продают.
— Сейчас все нужды по бытовой технике, кажется закрыты, на мелочевку тоже тратиться не буду — достаточно квартиру захламила. Теперь задачи покрупнее: отслеживаю строительные супермаркеты, почем там линолеум, плинтус, заглушки и прочие мне нужности. Если будут реальные скидки, то еще потолочный светильник куплю — за ценами давно слежу.
«ПОВЕЛАСЬ НА АЖИОТАЖ».
— Я вообще не очень люблю онлайн-шопинг, потому что мне нравится мерить, — делится 23-летняя Александра из Ростова. — Конечно, сейчас сайты предлагают примерку в пунктах выдачи, но теперь-то она платная. И, если вещь тебе не подошла, плати 100 рублей за примерку. Доходит до смешного: заказала забавную наклейку на унитаз, которая по скидке стоит 100 рублей — но, если она мне не понравится, то отказ от нее будет стоить столько же.
Поэтому онлайн ростовчанка заказывала одежду лишь раз. Но в эту распродажу решила разориться на нижнее белье.
— Я повелась на массовую истерию. Сейчас все аккаунты в соцсетях забиты фотографиями с артикулами товаров. Вбиваешь в поисковике, и тебе конкретная позиция выдается — этого очень много. Выбираю нижнее белье, платья и парфюм. Это был первый раз, когда заказывала с сайта, зная, что будет примерка. Цены отслеживала давно: обычно комплект у этого бренда стоит 2,5 тысячи рублей, а тут взяла три по две тысячи каждый.
А заодно прикупила кружку, которую давно хотела, но всегда откладывала. Но после с онлайн-шопингом в этом году пообещала себе закругляться.
«ВЫБРАСЫВАТЬ СТАРЫЕ — ПОКУПАТЬ НОВЫЕ».
— «Черная пятница» зародилась еще в середине 19 века в США в виде предрождественских распродаж, а в полной мере явление проявилось в середине 20 столетия. После Дня Благодарения торговцы распродавали накопившийся товар, — рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры «Финансы и кредит» Экономического факультета ЮФУ Олег Свиридов.
Эксперт напомнил, что у происхождения названия распродажи — «Черная пятница» есть две версии.
— Термин впервые появился в Филадельфии и означал сильные пробки на дорогах в пятницу после Дня благодарения. Сегодня в английском языке его трактуют как «положительный баланс» — «in the black», что значит, продавцы в этот день будут в плюсе. Россия тоже присоединилась к международному сообществу — мода на «Черные пятницы» у нас появилась примерно с 2010 года. И с полуночи 23 ноября по 23.59 26 ноября идет эта распродажа.
По мнению экономиста, «Черная пятница» — не более чем маркетинговых ход.
— Люди готовятся, в СМИ активно эта тема обсуждается, в головы людей вбивается, что надо идти в магазин. Но, если за рубежом еще есть возможности найти что-то с реальными скидками, то у нас товары по вкусным ценам во время распродажи чаще куда-то исчезают, зато на первом плане оказываются неликвиды. Тоже касается и моды: она заставляет людей выбрасывать хорошие вещи, якобы устаревшие, и покупать новые по цене модных.
КУПИТЬ ТО, ЧТО НЕ ПЛАНИРОВАЛ.
По словам собеседника, самое опасное в распродаже — купить не то, что планировал.
— Придет человек за вещью, а ее уже нет. А деньги-то уже собраны, и тогда покупатель начинает тратить их на что-то не особо-то ему и нужно просто потому, что цена ниже. Например, не было платья — куплю духи, ремешок, заколки, вот и деньги закончились.
Олег Юрьевич дал несколько советов, чтобы сохранить деньги на распродаже с самой агрессивной рекламой. Во-первых, составьте четкий список, зачем вы пришли. Помните: задача «Черной пятницы» — заманить вас в мышеловку и заставить купить то, что попутно увидите. Во-вторых, не расстраивайтесь, если что-то не досталось, и нужную покупку забрали чуть ли не из-под носа. И, наконец, не приобретайте сопутствующие товары — берите все четко по списку.
— Ваша целевая задача — купить то, что нужно и сберечь бюджет от приобретения ненужного, и не расстраиваться, если купить намеченное не удалось.
«ЭЙФОРИЯ ОТ НЕНУЖНОГО ПРОТИВ СПОКОЙНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ».
— Психика человека устроена так, что когда мы слышим слово «скидка» или «выигрыш», то сразу начинаем считать сэкономленные деньги. Это рассматривается как приобретение, — объясняет кандидат психологических наук, доцент кафедры психофизиологии и клинической психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ Светлана Кузенко. — У человека срабатывает эмоциональная сфера, которая больше присуща детскому и подростковому возрасту.
Он чувствует эйфорию от покупки, плюс реализуется поведенческий паттерн — пошел и сделал. А после срабатывает когнитивный паттерн — покупатель, наконец, осмысливает, что приобретенную вещь сложно встроить в быт, да и радости она ему не приносит, да и просто не нужна.
Психолог не отговаривает земляков от покупок, но дает полезные советы, как выбирать именно то, что вам нужно.
— Покупки перед «Черной пятницей» нужно планировать. В идеале за месяц-два: спокойно ручкой прописать на листе бумаги список. Ходить и прислушиваться к себе: а точно ли мне это нужно, одновременно прозондировать цены, чтобы в день распродажи понимать, какой выигрыш вы получите, что за скидка и насколько выгодна покупка.
Идите в магазин со списком, который дает спокойствие и не дает реагировать на другие скидки — на другие товары во время эмоционального накала в магазинах.
Что касается интернет-шопинга, то тут велик риск купить вещь гораздо дороже, чем планировалось изначально.
— Нужно заранее решить, какую сумму готовы затратить на покупки. Не общую, а на каждый товар. Без этого в эйфории можно купить блузку, на которую планировали потратить до пяти тысяч, в два раза дороже. Так что всегда пользуйтесь фильтрами цены в приложениях. Может, одна вещь и может быть немного дороже, а итоговая сумма в корзине окажется неподъемной.
А теперь, выслушав все советы, идем чистить свои онлайн-корзины, удалять все самое нужное. А то, и правда: там товаров набралось на 100 тысяч, а надо по сути на 800 рублей.