День Ивана Снежного: приметы, традиции и запреты 25 ноября

Народные приметы 25 ноября.
Воробьи перелетают стайками с места на место перед сильным ветром.
Воробьи расчирикались — к оттепели.
Если днем выпадет снег или дождь, оттепели будут длиться до Введения (4 декабря).
На Ивана снега — зима долго с места не сдвинется.
Снег выпал и остался на деревьях — останется и на земле.
Радиопомехи с самого утра, еще до образования кучевых облаков, резко усилились — к плохой погоде.
Облака перед восходом солнца черные — к плохой погоде.
Облака плывут против ветра — снег выпадет.
Низкие облака — к морозам.
Изморось с утра — к вечерним заморозкам.
Какая погода на Иоанна — таким будет и начало декабря.
Дождь пошел — до февраля сыро будет.
Что нельзя делать 25 ноября.
В день Иоанна Снежного, ни в коем случае нельзя делать что-то плохое.
Приметы предупреждают, что даже негативные и тяжелые мысли в этот день могут привести к печальным последствиям. 25 ноября нужно творить только добро.
Девушкам, которые еще не встретили свою вторую половинку, нельзя день Иоанна Снежного проводить в женской компании, иначе до Масленицы придется быть одной.
Даже если нет возможности устроить вечеринку с парнями, все равно нужно найти выход, чтобы оказаться рядом с сильным полом. Например, пойти в гости к подружке, у которой есть брат, зайти в кафе, где транслируются футбольные матчи, или же в бильярдную.
Нельзя покупать обувь вместе с подругой, поскольку, согласно приметам, это сулит неудачи на любовном фронте.
В то же время, делать другие покупки в день Иоанна Снежного даже рекомендуется, — они прослужат очень долго и помогут достичь желаемой цели, как в личных отношениях, так и в карьере.
В день Иоанна Снежного не стоит игнорировать советы родственников. Сегодня их рекомендации могут быть очень полезными и помогут добиться большого жизненного успеха. Особенно, если их дает старшее поколение младшему.
День 25 ноября считался финальным свадебным днем. По народным поверьям, свадьбы теперь можно будет играть только в начале марта.
Девушки, не успевшие выйти замуж в этом году, усаживались за вышивания, чтобы подготовить приданое и подарки к следующему сезону бракосочетаний.
Матери же дочерей на выданье тоже не сидели, сложа руки, а ткали материю для будущего постельного молодым.
Это действие сопровождалось пением — сначала напоминающим плач по одинокой жизни дочки, а затем в нем появлялись нотки веселья перед предстоящим торжеством — свадьбой.
Погода обычно на Иоанна Снежного стояла холодная, с буйными ветрами, а значит, впереди ожидался период простудных болезней. Тяжелее всего простуду переносили детки, поэтому 25 ноября все молились о здравии своих и чужих детей.
Во время загрузки произошла ошибка.