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14:35 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург

День Ивана Снежного: приметы, традиции и запреты 25 ноября

В народной традиции 25 ноября носило название День Ивана Снежного. Этот день связывается с Иоанном Милостивым, александрийским патриархом, которого Русская православная церковь поминает и молится в этот день.

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Народные приметы 25 ноября.

Воробьи перелетают стайками с места на место перед сильным ветром.

Воробьи расчирикались — к оттепели.

Если днем выпадет снег или дождь, оттепели будут длиться до Введения (4 декабря).

На Ивана снега — зима долго с места не сдвинется.

Снег выпал и остался на деревьях — останется и на земле.

Радиопомехи с самого утра, еще до образования кучевых облаков, резко усилились — к плохой погоде.

Облака перед восходом солнца черные — к плохой погоде.

Облака плывут против ветра — снег выпадет.

Низкие облака — к морозам.

Изморось с утра — к вечерним заморозкам.

Какая погода на Иоанна — таким будет и начало декабря.

Дождь пошел — до февраля сыро будет.

Что нельзя делать 25 ноября.

В день Иоанна Снежного, ни в коем случае нельзя делать что-то плохое.

Приметы предупреждают, что даже негативные и тяжелые мысли в этот день могут привести к печальным последствиям. 25 ноября нужно творить только добро.

Девушкам, которые еще не встретили свою вторую половинку, нельзя день Иоанна Снежного проводить в женской компании, иначе до Масленицы придется быть одной.

Даже если нет возможности устроить вечеринку с парнями, все равно нужно найти выход, чтобы оказаться рядом с сильным полом. Например, пойти в гости к подружке, у которой есть брат, зайти в кафе, где транслируются футбольные матчи, или же в бильярдную.

Нельзя покупать обувь вместе с подругой, поскольку, согласно приметам, это сулит неудачи на любовном фронте.

В то же время, делать другие покупки в день Иоанна Снежного даже рекомендуется, — они прослужат очень долго и помогут достичь желаемой цели, как в личных отношениях, так и в карьере.

В день Иоанна Снежного не стоит игнорировать советы родственников. Сегодня их рекомендации могут быть очень полезными и помогут добиться большого жизненного успеха. Особенно, если их дает старшее поколение младшему.

Традиции на 25 ноября.

День 25 ноября считался финальным свадебным днем. По народным поверьям, свадьбы теперь можно будет играть только в начале марта.

Девушки, не успевшие выйти замуж в этом году, усаживались за вышивания, чтобы подготовить приданое и подарки к следующему сезону бракосочетаний.

Матери же дочерей на выданье тоже не сидели, сложа руки, а ткали материю для будущего постельного молодым.

Это действие сопровождалось пением — сначала напоминающим плач по одинокой жизни дочки, а затем в нем появлялись нотки веселья перед предстоящим торжеством — свадьбой.

Погода обычно на Иоанна Снежного стояла холодная, с буйными ветрами, а значит, впереди ожидался период простудных болезней. Тяжелее всего простуду переносили детки, поэтому 25 ноября все молились о здравии своих и чужих детей.

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