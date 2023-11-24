«Белавиа» может изменить расписание полетов из-за снегопадов в Москве

«Сообщается, что сегодня в столице Российской Федерации сильные снегопады, из-за которых задержан вылет более 50 авиарейсов различных авиакомпаний», — обратили внимание в «Белавиа».
На данный момент все рейсы белорусской авиакомпании вылетели в аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово вовремя, то есть по обычному расписанию. Данные онлайн-табло Национального аэропорта Минск показывают, что в целом все самолеты вылетают в пятницу 24 ноября без задержек.
«Однако время отправления обратных рейсов может меняться. Так, ожидается, что утренний рейс из Внуково прибудет в Минск с задержкой примерно на 30 минут», — предупредили в «Белавиа».
Напомним, что накануне в Минске также прошел сильный снегопад. По этой причине были задержаны вылеты рейсов в Дубай, Пекин (примерно на пять часов) и Нижний Новгород (на 12 часов).
«Немало работы вчера подкинул нам первый снег. Дневная смена специалистов аэродромно-технического комплекса и других производственных служб аэропорта практически в режиме нон-стоп устраняла последствия снегопада», — отметили в Национальном аэропорту Минск.