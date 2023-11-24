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12:15 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

«Белавиа» может изменить расписание полетов из-за снегопадов в Москве

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Расписание рейсов «Белавиа» в пятницу может поменяться из-за снегопадов в Москве, сообщили в авиакомпании.

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Источник: Sputnik.by

«Сообщается, что сегодня в столице Российской Федерации сильные снегопады, из-за которых задержан вылет более 50 авиарейсов различных авиакомпаний», — обратили внимание в «Белавиа».

На данный момент все рейсы белорусской авиакомпании вылетели в аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово вовремя, то есть по обычному расписанию. Данные онлайн-табло Национального аэропорта Минск показывают, что в целом все самолеты вылетают в пятницу 24 ноября без задержек.

«Однако время отправления обратных рейсов может меняться. Так, ожидается, что утренний рейс из Внуково прибудет в Минск с задержкой примерно на 30 минут», — предупредили в «Белавиа».

Напомним, что накануне в Минске также прошел сильный снегопад. По этой причине были задержаны вылеты рейсов в Дубай, Пекин (примерно на пять часов) и Нижний Новгород (на 12 часов).

«Немало работы вчера подкинул нам первый снег. Дневная смена специалистов аэродромно-технического комплекса и других производственных служб аэропорта практически в режиме нон-стоп устраняла последствия снегопада», — отметили в Национальном аэропорту Минск.

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