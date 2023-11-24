15:42 (мск), источник: Комсомольская правда
Китайское кладбище в Перми признают объектом культурного наследия
Речь идет об участке в западной части Верхнемуллинского кладбища.
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В Перми участок захоронения граждан КНР будет включен в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Речь идет об огороженном участке, расположенном на территории западной части Верхнемуллинского кладбища. Соответствующий проект приказа подготовила госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Документ опубликован на сайте ведомства.
Объектом мемориальной охраны станут подземные захоронения граждан КНР, которые были сделаны в период с 1956 года до середины 1990-х годов, а также бетонная стела с мраморной плитой.
На плиту нанесен текст на двух языках в память о товарищах, помогавших строить коммунизм ради укрепления китайско-советской дружбы и умерших при исполнении своего долга.