Киберфестиваль и «Кабаре» со Стоцкой: афиша на выходные 25−26 ноября 2023 года в Самаре

Рассказываем, куда сходить в выходные 25—26 ноября 2023 года в Самаре.
ФЕСТИВАЛИ 25—26 НОЯБРЯ 2023 В САМАРЕ
Где: стадион «Солидарность Арена».
В Самарской области пройдет финал Кубка губернатора по компьютерному спорту среди студентов. Турнир проводится в два этапа. Заявки на участие подали более полутора тысяч студентов региона. Они будут бороться за награды в киберспортивных и фиджитал-дисциплинах.
КОНЦЕРТЫ 25—26 НОЯБРЯ 2023 В САМАРЕ
Пианист Борис Березовский.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Филармония приглашает на концерт Академического симфонического оркестра и пианиста Бориса Березовского (12+). В программе — сочинения Людвига ван Бетховена.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
«Кабаре» (16+) — это история певицы Салли Боулз, живущей в Берлине 30-х годов, и ее бурных любовных отношениях на фоне набирающего политическую силу фашизма. Роль Салли играет Анастасия Стоцкая, которая обладает роскошными вокальными данными и несомненным актерским талантом.
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ 25—26 НОЯБРЯ 2023 В САМАРЕ
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
Герои сказки (0+) — Ежик, Медвежонок и Заяц — познают окружающий мир и себя. Они задумываются о том, что такое тишина, сумерки, неподвижность, небытие, дружба. Герои постоянно вовлекают зрителей в процесс игры, вместе со зрителями поют песни, танцуют и изучают окружающий мир.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
«Пумасипа» (3+) — сказ про двух охотников: ловкого Альсина и хвастливого Кучума, которые отправились за добычей в тайгу, чтобы посвататься к красивой девушке Най. На пути их ждут разные препятствия, с которыми им придется справиться.
СПЕКТАКЛИ 25—26 НОЯБРЯ В САМАРЕ
Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).
Инфантильный неудачник Вадик мечется между долгом и унынием, между необходимостью и обстоятельствами, между мечтой и действительностью. И вот уже простое желание купить сыну на выпускной новый костюм оборачивается трагедией античного размаха. Спектакль 18+.
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Нынешняя постановка «Бахчисарайского фонтана» (12+) в Самаре основана на сценографии Валентины Ходасевич к первым постановкам 1930-х годов и изначальной хореографии Ростислава Захарова. Ее традиция не прерывалась в Мариинке все те 85 лет, что «Бахчисарайский фонтан» не сходит со сцены этого театра.
«Однажды в Ежкиных Кошках».
Где: Дом Актера (ул. Вилоновская, 24).
Все герои деревни Ежкины Кошки ищут любовь: второклассники мечтают об отцах, их мамы — о надежных мужчинах, романтичная Дуся — о незнакомце в костюме и шляпе. В финале все герои найдут свое счастье, ведь жанр спектакля — лирическая комедия (16+), прийти на которую можно всей семьей.
ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ 25—26 НОЯБРЯ 2023 В САМАРЕ
День рождения музея им. Алабина.
Где: Музей им. Алабина (ул. Ленинская, 120).
Главный музей Самары празднует свой день рождения и дарит всем бесплатный вход в экспозицию музея. Также в программе празднования — мастер-классы и экскурсии.
Экскурсия по выставке «Мистицизм».
Где: Музей Модерна (ул. Красноармейская, 15).
Ирина Свиридова приглашает на авторскую экскурсию по выставке «Мистицизм» (6+). Она посвящена массовому увлечению мистицизмом на рубеже XIX и XX веков. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись.
Выставка картин Петрова-Водкина.
Когда: с 26 октября 2023 до 24 января 2024, 12.00−20.00.
Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92).
Выставка живописи и графики Кузьмы Петрова-Водкина из собрания Государственного Русского музея приурочена к 145-летию художника и 50-летию образования Самарского художественного училища, носящего имя художника. В экспозиции — более 20 живописных произведений мастера разных жанров, среди которых знаменитый «Автопортрет» 1918 года.
МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ 25—26 НОЯБРЯ 2023 В САМАРЕ
Лекция о научно-популярном кино.
Где: Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).
Киновед Олег Горяинов прочитает лекцию «Скромное очарование научно-популярного кино: феномен Семена Райтбурта» (12+). На примере советского кинематографа посетители узнают, каким должен быть кинематограф, который не только обучает, но и приобщает к хорошему эстетическому вкусу.
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