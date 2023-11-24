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17:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Киберфестиваль и «Кабаре» со Стоцкой: афиша на выходные 25−26 ноября 2023 года в Самаре

В грядущие выходные в Самаре синоптики обещают не самую приятную погоду. Мокрый снег не позволит насладиться прогулкой по ставшему белым городу, поэтому самое время отправиться на концерт, выставку или в театр.

Источник: Комсомольская правда

Рассказываем, куда сходить в выходные 25—26 ноября 2023 года в Самаре.

ФЕСТИВАЛИ 25—26 НОЯБРЯ 2023 В САМАРЕ

Киберфестиваль.

Когда: 26 ноября, 10.30.

Где: стадион «Солидарность Арена».

Билеты: бесплатно.

В Самарской области пройдет финал Кубка губернатора по компьютерному спорту среди студентов. Турнир проводится в два этапа. Заявки на участие подали более полутора тысяч студентов региона. Они будут бороться за награды в киберспортивных и фиджитал-дисциплинах.

КОНЦЕРТЫ 25—26 НОЯБРЯ 2023 В САМАРЕ

Пианист Борис Березовский.

Когда: 25 ноября, 18.30.

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).

Билеты: 700−3000 ₽

Филармония приглашает на концерт Академического симфонического оркестра и пианиста Бориса Березовского (12+). В программе — сочинения Людвига ван Бетховена.

Мюзикл «Кабаре».

Когда: 26 ноября, 19.00.

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).

Билеты: 1400−4400 ₽

«Кабаре» (16+) — это история певицы Салли Боулз, живущей в Берлине 30-х годов, и ее бурных любовных отношениях на фоне набирающего политическую силу фашизма. Роль Салли играет Анастасия Стоцкая, которая обладает роскошными вокальными данными и несомненным актерским талантом.

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ 25—26 НОЯБРЯ 2023 В САМАРЕ

«Ежик и его друзья».

Когда: 25 ноября, 11.00.

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: 450 ₽

Герои сказки (0+) — Ежик, Медвежонок и Заяц — познают окружающий мир и себя. Они задумываются о том, что такое тишина, сумерки, неподвижность, небытие, дружба. Герои постоянно вовлекают зрителей в процесс игры, вместе со зрителями поют песни, танцуют и изучают окружающий мир.

«Пумасипа».

Когда: 26 ноября, 12.00.

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: 300 ₽

«Пумасипа» (3+) — сказ про двух охотников: ловкого Альсина и хвастливого Кучума, которые отправились за добычей в тайгу, чтобы посвататься к красивой девушке Най. На пути их ждут разные препятствия, с которыми им придется справиться.

СПЕКТАКЛИ 25—26 НОЯБРЯ В САМАРЕ

«Катапульта».

Когда: 25 ноября, 18.00.

Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).

Билеты: 300−1800 ₽

Инфантильный неудачник Вадик мечется между долгом и унынием, между необходимостью и обстоятельствами, между мечтой и действительностью. И вот уже простое желание купить сыну на выпускной новый костюм оборачивается трагедией античного размаха. Спектакль 18+.

«Бахчисарайский фонтан».

Когда: 25 ноября, 15.00.

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).

Билеты: 300−3000 ₽

Нынешняя постановка «Бахчисарайского фонтана» (12+) в Самаре основана на сценографии Валентины Ходасевич к первым постановкам 1930-х годов и изначальной хореографии Ростислава Захарова. Ее традиция не прерывалась в Мариинке все те 85 лет, что «Бахчисарайский фонтан» не сходит со сцены этого театра.

«Однажды в Ежкиных Кошках».

Когда: 26 ноября, 18.00.

Где: Дом Актера (ул. Вилоновская, 24).

Билеты: 400−800 ₽

Все герои деревни Ежкины Кошки ищут любовь: второклассники мечтают об отцах, их мамы — о надежных мужчинах, романтичная Дуся — о незнакомце в костюме и шляпе. В финале все герои найдут свое счастье, ведь жанр спектакля — лирическая комедия (16+), прийти на которую можно всей семьей.

ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ 25—26 НОЯБРЯ 2023 В САМАРЕ

День рождения музея им. Алабина.

Когда: 25 ноября, 10.00.

Где: Музей им. Алабина (ул. Ленинская, 120).

Билеты: бесплатно.

Главный музей Самары празднует свой день рождения и дарит всем бесплатный вход в экспозицию музея. Также в программе празднования — мастер-классы и экскурсии.

Экскурсия по выставке «Мистицизм».

Когда: 26 ноября, 14.00.

Где: Музей Модерна (ул. Красноармейская, 15).

Билеты: 200 ₽

Ирина Свиридова приглашает на авторскую экскурсию по выставке «Мистицизм» (6+). Она посвящена массовому увлечению мистицизмом на рубеже XIX и XX веков. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись.

Выставка картин Петрова-Водкина.

Когда: с 26 октября 2023 до 24 января 2024, 12.00−20.00.

Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92).

Билеты: от 300 ₽

Выставка живописи и графики Кузьмы Петрова-Водкина из собрания Государственного Русского музея приурочена к 145-летию художника и 50-летию образования Самарского художественного училища, носящего имя художника. В экспозиции — более 20 живописных произведений мастера разных жанров, среди которых знаменитый «Автопортрет» 1918 года.

МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ 25—26 НОЯБРЯ 2023 В САМАРЕ

Лекция о научно-популярном кино.

Когда: 25 ноября, 17.30.

Где: Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).

Билеты: 200 ₽

Киновед Олег Горяинов прочитает лекцию «Скромное очарование научно-популярного кино: феномен Семена Райтбурта» (12+). На примере советского кинематографа посетители узнают, каким должен быть кинематограф, который не только обучает, но и приобщает к хорошему эстетическому вкусу.

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