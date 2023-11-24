Главное
Главные новости 24 ноября
11:29 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе помогут получить профессию инвалидам по зрению

Кемеровская область выбрана пилотной площадкой социального проекта.

Кузбасским инвалидам по зрению помогут обучиться, трудоустроиться и реализоваться в профессии. Кемеровская область выбрана пилотной площадкой социального проекта «Видимые возможности».

«В Кузбассе проживает более 5 тыс. человек с инвалидностью по зрению. В преддверии запуска проекта были обучены 14 специалистов по программам повышения квалификации: “Инструктор по ориентированию в пространстве и мобильности инвалидов по зрению” и “Школа тренеров тифло-IT”», — говорит министр соцзащиты населения Кузбасса Елена Федюнина.

Проект рассчитан до 27 февраля 2026 года и планирует охватить 200 безработных кузбассовцев. Подать заявку и ознакомиться с информацией о проекте можно на сайте.

Также мы рассказывали, что в Кузбассе появится больше представительств протезных компаний, чтобы быстрее решать вопросы нуждающихся.

 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта