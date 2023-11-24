11:29 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе помогут получить профессию инвалидам по зрению
Кемеровская область выбрана пилотной площадкой социального проекта.
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Кузбасским инвалидам по зрению помогут обучиться, трудоустроиться и реализоваться в профессии. Кемеровская область выбрана пилотной площадкой социального проекта «Видимые возможности».
«В Кузбассе проживает более 5 тыс. человек с инвалидностью по зрению. В преддверии запуска проекта были обучены 14 специалистов по программам повышения квалификации: “Инструктор по ориентированию в пространстве и мобильности инвалидов по зрению” и “Школа тренеров тифло-IT”», — говорит министр соцзащиты населения Кузбасса Елена Федюнина.
Проект рассчитан до 27 февраля 2026 года и планирует охватить 200 безработных кузбассовцев. Подать заявку и ознакомиться с информацией о проекте можно на сайте.
Также мы рассказывали, что в Кузбассе появится больше представительств протезных компаний, чтобы быстрее решать вопросы нуждающихся.