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11:47 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области установят памятник Николаю Чудотворцу

В Челябинской области установят памятник Николаю Чудотворцу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Челябинскую епархию.

Бронзовая скульптура святителя появится в Сатке — одном из туристических центров региона. Над созданием образа работает известный российский мастер Александр Рукавишников, а автором проекта стал путешественник и священник Федор Конюхов.

«Завершен первый этап — разработка эскизного проекта и изготовление модели из пластилина. Дальше будет сканирование и масштабирование под размер шесть или восемь метров», — отметил сын Федора Конюхова Оскар Конюхов.

Святитель Николай Чудотворец считается покровителем путешественников и моряков. В кругосветных экспедициях отец Федор часто обращался с молитвой к святому.

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