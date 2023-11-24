11:47 (мск), источник: dostup1.ru
В Челябинской области установят памятник Николаю Чудотворцу
В Челябинской области установят памятник Николаю Чудотворцу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Челябинскую епархию.
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Бронзовая скульптура святителя появится в Сатке — одном из туристических центров региона. Над созданием образа работает известный российский мастер Александр Рукавишников, а автором проекта стал путешественник и священник Федор Конюхов.
«Завершен первый этап — разработка эскизного проекта и изготовление модели из пластилина. Дальше будет сканирование и масштабирование под размер шесть или восемь метров», — отметил сын Федора Конюхова Оскар Конюхов.
Святитель Николай Чудотворец считается покровителем путешественников и моряков. В кругосветных экспедициях отец Федор часто обращался с молитвой к святому.