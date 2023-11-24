11:40 (мск), источник: Клопс.ru
В области временно изменят расписание поездов, курсирующих между Калининградом и Светлогорском
Новый график начнёт действовать с 27 ноября.
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В области с 27 ноября временно изменят расписание поездов, курсирующих между Калининградом и Светлогорском через Переславское. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД.
Причина — реконструкция пассажирской платформы на станции Пионерский Курорт. По изменённому графику будут курсировать 4 пригородных поезда:
из Калининграда в Светлогорск: № 6701, курсирующий по рабочим дням, будет отправляться с Южного вокзала в 6:30 и прибывать в Светлогорск-2 в 7:36;
из Светлогорска в Калининград: № 7240, курсирующий по рабочим дням, будет отправляться из Светлогорска в 6:53 и прибывать на Северный вокзал в 7:33;
№ 6724, курсирующий ежедневно, будет отправляться из Светлогорска в 20:10 и прибывать на Южный вокзал в 21:15;
№ 6726, курсирующий по рабочим дням, будет отправляться из Светлогорска в 20:36 и прибывать на Южный вокзал в 21:40.
Расписание движения остальных пригородных поездов остается без изменений.