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11:40 (мск), источник: Клопс.ru

В области временно изменят расписание поездов, курсирующих между Калининградом и Светлогорском

Новый график начнёт действовать с 27 ноября.

Источник: Агентство «Москва»

В области с 27 ноября временно изменят расписание поездов, курсирующих между Калининградом и Светлогорском через Переславское. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД.

Причина — реконструкция пассажирской платформы на станции Пионерский Курорт. По изменённому графику будут курсировать 4 пригородных поезда:

из Калининграда в Светлогорск: № 6701, курсирующий по рабочим дням, будет отправляться с Южного вокзала в 6:30 и прибывать в Светлогорск-2 в 7:36;

из Светлогорска в Калининград: № 7240, курсирующий по рабочим дням, будет отправляться из Светлогорска в 6:53 и прибывать на Северный вокзал в 7:33;

№ 6724, курсирующий ежедневно, будет отправляться из Светлогорска в 20:10 и прибывать на Южный вокзал в 21:15;

№ 6726, курсирующий по рабочим дням, будет отправляться из Светлогорска в 20:36 и прибывать на Южный вокзал в 21:40.

Расписание движения остальных пригородных поездов остается без изменений.

Во время загрузки произошла ошибка.
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