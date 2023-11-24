11:45 (мск), источник: Комсомольская правда
Плата за детский сад в Волгоградской области в 2024 году вырастет на 7,2%
Муниципальные образования не смогут превысить установленный максимум.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
С 1 января 2024 года родительская плата за детский сад в Волгоградской области вырастет на 7,2%. Это максимальная планка, которую не смогут превысить муниципалитеты региона. Конкретные суммы платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных детских садах установят чиновники в каждом муниципальном образовании.
— Установленный максимум в 7,2% рассчитан на основании специальной методики расчетов и уровня инфляции, — пояснили в комитете тарифного регулирования Волгоградской области.
Так, согласно проекту приказа облкомобразования, в Волгограде в яслях максимальная плата в 2024 году составит 1219 рублей в месяц из расчета 23-дневного пребывания ребенка в саду до 5 часов, 2470 рублей за 8−10 часов и 3222 рубля — до 12 часов. Детсад для малышей от 3 до 7 лет обойдется родителям в 1488, 3001 и 3919 рублей соответственно.
В Волжском родительская плата за ясли в 2024 году будет гораздо скромнее. В яслях: 683 рубля за 5-часовое пребывание, 2708 рублей, если ребенок находится в садике до 12 часов в день. Для детей от 3 до 7 лет: 683 и 2897 рублей соответственно.
В крупных городах Волгоградской области прибавка к родительской плате за детсад на целый день будет солидной — около 200 — 300 рублей в месяц. А, например, в Чернышковском районе садик подорожает не более, чем на 108 рублей в месяц.
Напомним, из регионального бюджета родителям возвращают часть платы за детсад: 20% — на первого ребенка, 50% — на второго; 70% — на третьего и последующих детей. Вообще не платят за садик семьи участников СВО, в том числе мобилизованных, контрактников, добровольцев.
Это не единственное повышение, которое ждет волгоградцев в 2024 году. Плата за капремонт с 1 января вырастет на 9%. Тарифы ЖКХ в Волгоградской области вырастут минимум на 9,8% с 1 июля.