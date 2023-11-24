Оформить доверенность на управление автомобилем можно будет онлайн

Заявитель сможет самостоятельно оформить доверенность на автотранспортное средство на сайте my.gov.uz. Для оформления будет необходимо ввести данные биометрического паспорта или идентификационной карты, персональный идентификационный номер физлица, а также личные данные человека, на чье имя выдается доверенность. Включить в доверенность можно неограниченное количество лиц.
По усмотрению заявителя доверенность может быть выдана на 1 месяц, 6 месяцев и 3 года.
Отметим, что доверенность не оформляется, если заявитель не является собственником автотранспортного средства.
Госпошлина за оформление доверенности в электронной форме взимается исходя из срока ее действия в процентах от госпошлины. Она составит:
Отмечается, что доверенность, оформленная в электронной форме с QR-кодом, имеет ту же юридическую силу, что и нотариально заверенная доверенность.
Также есть случаи, в которых доверенность считается отозванной: