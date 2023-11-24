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14:22 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Оформить доверенность на управление автомобилем можно будет онлайн

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Оформление доверенности на управление автомобилем сроком от 1 месяца до 3 лет в ближайшее время будет доступно онлайн через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

Источник: РИА "Новости"

Заявитель сможет самостоятельно оформить доверенность на автотранспортное средство на сайте my.gov.uz. Для оформления будет необходимо ввести данные биометрического паспорта или идентификационной карты, персональный идентификационный номер физлица, а также личные данные человека, на чье имя выдается доверенность. Включить в доверенность можно неограниченное количество лиц.

По усмотрению заявителя доверенность может быть выдана на 1 месяц, 6 месяцев и 3 года.

Отметим, что доверенность не оформляется, если заявитель не является собственником автотранспортного средства.

Госпошлина за оформление доверенности в электронной форме взимается исходя из срока ее действия в процентах от госпошлины. Она составит:

  • на срок до 1 месяца — 10 процентов.
  • на срок от 1 до 6 месяцев — 50 процентов.
  • на срок от 6 месяцев до 3 лет — 100 процентов.

Отмечается, что доверенность, оформленная в электронной форме с QR-кодом, имеет ту же юридическую силу, что и нотариально заверенная доверенность.

Также есть случаи, в которых доверенность считается отозванной:

  • при истечении срока действия доверенности.
  • при отзыве лицом, выдавшим доверенность.
  • если после оформления доверенности лицо, выдавшее доверенность, признано недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, либо в случае его смерти.
  • если лицо (лица), которому была выдана доверенность, признано недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, либо в случае его смерти.
  • при смене собственника транспортного средства.

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