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Главные новости 24 ноября
11:43 (мск), источник: АиФ Кузбасc

На 2023 год продлили льготы по транспортному налогу для участников СВО

Заксобрание Кузбасса внесло соответствующие поправки в региональный закон.

Как сообщает «Ъ», на 2023 год продлили налоговую льготу по транспортному налогу для участников СВО. Поправки внесли в региональный закон «О внесении изменений в ст. 6 закона Кемеровской области “О транспортном налоге”.

Срок уплаты за налог наступит 1 декабря 2024 года. Министр финансов Кузбасса Игорь Малахов сообщил, что продление льготы приведёт к выпадающим бюджетным доходам в 5 млн руб.

Также мы писали, что одной из действующих мер поддержки для участников спецоперации является приостановление исполнительных производств.

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