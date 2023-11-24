11:43 (мск), источник: АиФ Кузбасc
На 2023 год продлили льготы по транспортному налогу для участников СВО
Заксобрание Кузбасса внесло соответствующие поправки в региональный закон.
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Как сообщает «Ъ», на 2023 год продлили налоговую льготу по транспортному налогу для участников СВО. Поправки внесли в региональный закон «О внесении изменений в ст. 6 закона Кемеровской области “О транспортном налоге”.
Срок уплаты за налог наступит 1 декабря 2024 года. Министр финансов Кузбасса Игорь Малахов сообщил, что продление льготы приведёт к выпадающим бюджетным доходам в 5 млн руб.
Также мы писали, что одной из действующих мер поддержки для участников спецоперации является приостановление исполнительных производств.