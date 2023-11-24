11:59 (мск), источник: Om1.ru
Мэрия признала проблему с остановками на Жукова, но не может ее решить
Двухкилометровый «перегон» от Жукова до «Флагмана» лежит за рамками нормативов, однако исправить ситуацию мешают другие нормативы.
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На днях омичи подняли важную проблему — отсутствие остановки на Жукова в районе «Триумфа». После переноса части маршруток на Жукова/Булатова/Фрунзе в этом месте возникло «окно»: пассажирам, которые хотят посетить торговый комплекс, приходится идти пешком или от остановки в районе улицы Лермонтова, или вообще по мосту от «Флагмана» — ведь никаких промежуточных остановок нет.
«Ничего себе, расстояньице, вы километраж вообще прикидывали? “— спросила в соцсетях одна из возмущённых омичек.
Оказалось, что прикидывали: мэрия в ответ рассказала, что между остановками «Флагман» и «Улица Жукова» — 1,9 километра, что противоречит нормативным требованиям о расстоянии между остановками. Поэтому департамент транспорта прорабатывает вопрос о создании дополнительного остановочного пункта, но…
Но «в существующих дорожных условиях отсутствует техническая возможность организации указанных остановочных пунктов по нормативным требованиям» потому, что на улице Жукова слишком часто стоят столбы. Расстояние между ними — 30 метров — не позволяет организовать в этом месте заездной карман, а значит, и остановке не бывать.
«Так без кармана сделайте остановку», — предложили омичи. Но эту здравую идею мэрия пока не прокомментировала.