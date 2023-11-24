12:03 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Биолог рассказал о негативных последствиях тёплого ноября в Новосибирске
Птицы путают пути миграции, ежи и сурки выходят из спячки.
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Ноябрь в Новосибирской области выдался аномально тёплым и бесснежным. Такая погода негативно скажется на флоре и фауне. Отличную урожайность некоторые из растений уже не дадут, может сократиться популяция отдельных насекомых, некоторые птицы не смогли улететь в тёплые края, а грызуны вышли из спячки. Об этом «АиФ-Новосибирск» рассказал биолог Алексей Яновский.
«Ноябрь в этом году аномальный. Последний раз сильная оттепель в ноябре, насколько я помню, была в 70-е годы. Тогда после снегопадов и морозов всё резко растаяло. Но это было кратковременно. Сейчас же весь ноябрь стоит околонулевая и даже плюсовая температура. В начале месяца были морозы до −10, градусов, на днях до −20 опускалась температура, но это кратковременное похолодание. Конечно, для природы такие перепады сулят мало хорошего», — отмечает эксперт.
По словам биолога, весной мы увидим последствия ноябрьских аномалий на плодовых деревьях и ягодных кустарников. Урожайность этих растений может сильно снизиться из-за того, что осенью на некоторых из них снова стали набухать почки.
«Недавние морозы были почти без снега. Для озимых культур — пшеницы, ржи, ячменя — это очень плохо. Они наверняка пострадали из-за перепадов. У дачников на участках могут пострадать садовая клубника и озимый чеснок», — отмечает специалист.
Сумятица произошла и в жизни пернатых. Так, в соцсетях публиковали фотографии фламинго, который перепутал направление и прилетел в Новосибирскую область. Не улетели на зимовку журавли в Искитимском районе. Также рассказывали о лебедях, которые остались в регионе в ноябре.
«Мне кажется потепление тут сыграло роль, но не было первопричиной. Например, в случае с лебедями. Думаю, что тут пернатые не улетели, так как могли повредить лапки. Хорошего во всех этих случаях мало. Природа спокойно приспосабливается к средним значениям, но резкие перепады сильно влияют. Тетеревам и рябчикам сейчас нелегко — они зарываются в снег, а покровы всё ещё не образовались», — рассказывает Алексей Яновский.
Тёплая погода также может вывести из спячки барсуков, ежей и сусликов. Проснуться могут и медведи, поэтому сибирякам не стоит удивляться, когда шатуны начнут заглядывать на территорию посёлков.
Биолог также прокомментировал снимки проснувшихся комаров, которые распространили в соцсетях.
«Один из специалистов по кровососущим насекомым отметил, что на кадрах были снежные комарики. Они не питаются кровью. При оттепели в Сибири этот вид может вылетать из гниющих деревьев и порхать над снегом. Но проснуться от спячки могут и обычные комары, мошки. В таком случае весной их будет не так много», — отмечает эксперт.
Напомним, снежный покров в Новосибирской области может установиться только в декабре из-за тёплых циклонов с Атлантики. Об этом «АиФ-Новосибирск» рассказали в УГМС по региону.