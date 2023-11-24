11:58 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Из Кузбасса стали вывозить больше в 5 раз зерновых
Все партии соответствовали требованиям стран-импортеров.
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По данным Россельхознадора, с начала 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос в пять раз в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Все партии соответствовали требованиям стран-импортеров.
Главным импортером является Республика Казахстан, куда экспорт составил 56,7 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Основные поставки пришлись на зерно пшеницы, отруби и зерно ячменя. Также в Казахстан отправили семена рапса, сушёную чечевицу, манную крупу и соевые жмыхи.
Другим важным экспортером сотрудники называют Китайская Народная Республика, куда отправлено 46,7 тыс. т зерна. Главными позициями оказались семена рапса, зерно ячменя, пшеничная мука, семена сушёного гороха и льна и зерно овса.
Также муку экспортировали в КНДР, в Туркменистан, в Республику Азербайджан и в ОАЭ. В Республику Беларусь экспортировано 33,3 тыс. т семян рапса, в Литовскую Республику, Республику Польша и Королевство Нидерланды отправился сушёный горох. В Киргизию уехало зерно ячменя.