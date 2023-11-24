12:03 (мск), источник: Калининград.Ru
Алиханов: Запуск пассажирского парома из Санкт-Петербурга в Калининград неактуален
Губернатор уверен, что такой круиз не будет востребованным.
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Запуск пассажирского парома из Санкт-Петербурга в Калининград неактуален. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на пресс-конференции в Заксобрании.
Это неактуально и не будет актуально. Во-первых, это дорого. Во-вторых, у нас на Балтике не осталось мест, куда мы можем зайти, кроме Питера и Калининграда. Не думаю, что это супервостребованный круизный маршрут. И у меня нет ни одного обращения на этот счёт.
Губернатор подчеркнул, что паромное пассажирское сообщение между Санкт-Петербургом и Калининградом рассматривалось именно как круиз, а не переправа, поскольку путь морем занимает два дня. Для перемещения между регионами России существуют самолёты и поезда.
В 2018 году Санкт-Петербург и Калининградская область договорились совместно развивать российский круизный туризм на Балтийском море. Предполагалось, что с 2020 года заработает международный морской терминал в Пионерском, куда смогут заходить суда. Однако порт до сих пор не построили.
В 2022 году Антон Алиханов просил вице-премьера России Дмитрия Чернышенко посодействовать в организации паромных перевозок. Из Санкт-Петербурга в Балтийск хотели запустить лайнер «Принцесса Анастасия». Ожидалось, что первый рейс может состояться в 2023 году.