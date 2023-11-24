12:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Экс-мэр Керчи восстановился после ранений и снова идет на передовую
Бывший глава администрации Керчи снова пополнил ряды добровольцев.
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Бывший глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, который год назад получил ранение на передовой, снова надел военную форму. На своей страничке в социальной сети он опубликовал фото в берцах и камуфляже и написал:
— Рад снова быть в строю.
На уточняющий вопрос одного из друзей-подписчиков, неужели «опять?», Подлипенцев коротко, но емко ответил «Да».
По профессии Владимир Подлипенцев врач-травматолог. Он долгое время работал главным врачом Керченской портовой больницы на водном транспорте, а в 2016—2017 годах занял пост мэра города. Правда, спустя полгода ушел в отставку и снова вернулся к врачебной практике, но уже в Новороссийске.
В октябре 2022 экс-мэр добровольцем пошел в зону СВО в качестве военного врача. Он помогал раненым в составе бригады «Дон» под Херсоном. Через месяц получил ранение. Машину с медиком обстреляли из минометов ВСУ, Подлипенцев получил травму головы, которая спровоцировала частичную потерю слуха.
После нескольких месяцев лечения и реабилитации керченский врач снова встретился с семьей. Тогда он рассказал КП-Крым, что планирует вернутся на передовую. Хотя супруга и дочь были против такого решения.
За время после ранения Подлипенцев успел снова поработать в больнице, прошел курсы повышения квалификации, а позже учил студентов оказанию первой медицинской помощи.