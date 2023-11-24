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13:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцев может ждать Новый год с сугробами

Синоптики спрогнозировали погоду на Новый год в Волгоградской области.

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Источник: Комсомольская правда

До Нового года еще больше месяца, однако синоптики дали первый прогноз погоды на праздники. Новогодние каникулы волгоградцы могут встретить в сугробах. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на долгосрочный прогноз центра «Фобос».

По информации синоптиков, в Волгоградской области с наступлением календарной зимы будет появляться снежный покров. Уже в декабре с опережением графика почти на месяц сугробы будут расти.

Первый зимний месяц прогнозируется морозным, обильные осадки — в январе и феврале. Так что волгоградцы могут надеяться на настоящую новогоднюю погоду. Однако стоит учитывать, что долгосрочный прогноз может не сбыться на 100%.

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