13:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Волгоградцев может ждать Новый год с сугробами
Синоптики спрогнозировали погоду на Новый год в Волгоградской области.
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До Нового года еще больше месяца, однако синоптики дали первый прогноз погоды на праздники. Новогодние каникулы волгоградцы могут встретить в сугробах. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на долгосрочный прогноз центра «Фобос».
По информации синоптиков, в Волгоградской области с наступлением календарной зимы будет появляться снежный покров. Уже в декабре с опережением графика почти на месяц сугробы будут расти.
Первый зимний месяц прогнозируется морозным, обильные осадки — в январе и феврале. Так что волгоградцы могут надеяться на настоящую новогоднюю погоду. Однако стоит учитывать, что долгосрочный прогноз может не сбыться на 100%.