12:18 (мск), источник: АиФ Кузбасc
«Привыкнуть невозможно». Как спасатели пилили дерево, чтобы достать людей
Из-за урагана в Новокузнецке на машину упал огромный тополь, где находилось четыре человека.
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19 ноября в Кузбассе прошёл страшный ураган, унёсший жизни троих людей. Одна из жутких ситуаций произошла в Новокузнецке, где на движущийся автомобиль рухнул огромный тополь. Двое людей погибли на месте, а двоих пожилых пассажиров удалось спасти. Историю «АиФ в Кузбассе» рассказывают сами спасатели.
Четыре сотрудника 13-й пожарно-спасательной части Новокузнецка вспоминают выезд как штатный: на пункт связи поступил звонок, очередной вызов. В бригаде тогда дежурит Евгений Беляев, начальник караула, Павел Канаков, командир отделения, Степан Сикора, старший пожарный, и Илья Гамеза, водитель.
Одно неловкое движение.
На месте они увидели дерево около 20 метров в длину, метра два в обхвате и не меньше 10 тонн весом. Пассажиры сзади — в сознании, спереди — в неестественных позах.
«Оттащить тополь даже мысли не возникло. Отрубить, разрезать, покрошить на более мелкие сегменты и действовать дальше — либо краном поднять, либо машиной сдёргивать», — вспоминает Евгений Беляев.
Ствол, прежде чем распиливать, пришлось поддомкратить с двух сторон — край дерева лежал как упор, если отпилить крону, дерево бы освободилось и могло раздавить людей ещё сильнее.
«Всё было на грани. Пассажиры сзади сидели в 5−7 см от ствола, придавленные передними сидениями. Одно неловкое движение — их бы раздавило. Люди были в шоке, но без истерики. Мы пытались поддержать с ними разговор, чтобы они не потеряли сознание. Ствол лежал на водителе и пассажире спереди. У водителя удалось потрогать пульс, но мужчина был уже холодный. А к женщине было никак не подлезть», — рассказывает начальник караула.
Несмотря на сложности, всё получилось — дерево подняли, хотя и страшно волновались в этот момент (вдруг сместится или сорвётся?), людей сзади освободили.
«Мы старались всё предусмотреть».
Командир отделения Павел Канаков добавляет, что подобные случаи — каждый раз как первый, к подобному никогда не привыкнешь: «Волнение есть всегда. В моменте мозги сильнее начинают работать, продумываешь всё наперёд».
На саму спасательную операцию бригада потратила не более 45 минут. Павел признаётся, что хотелось справиться быстрее, но спешка могла бы и помешать — уж много нюансов было на ЧП (например, промышленная пила пожарным спасателям не предусмотрена, а именно она тогда бы больше подошла). За жизнь людей боролись тем, что есть, применяли инженерное мышление.
Оно им помогает в разных ситуациях. Самое распространённое, на что выезжают спасатели, — это ДТП. Но множество и нестандартных случаев. Нередко вскрывают двери, когда дети случайно захлопываются в квартире или когда не выходит на связь лежачий пенсионер.