12:52 (мск), источник: АиФ Волгоград
Автографы российских футболистов распродают волгоградские фанаты
К представителям сборной перед матчем с Кубой выстроилась огромная толпа, теперь болельщики решили монетизировать свою любовь.
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Популярный интернет-сервис, на площадке которого россияне размещают бесплатные объявления о продаже вещей, заполонили споттовары и билеты на «Волгоград-Арену» с автографами российских футболистов. Цена колеблется от 250 рублей до 100 тысяч.
Становится понятным, почему выстроилась такая огромная очередь на автограф-сессию, которая состоялась перед матчем сборной России и Кубы 20 ноября, в которой приняли участие Евгений Алдонин и Денис Глушаков, Валерий Есипов и Павел Погребняк, Александр Самедов и Дмитрий Сычев.
Теперь фанаты решили монетизировать свою любовь — билеты на матч продаются за 250 рублей, а вот футболка — уже за 100 тысяч. Неизвестно, в какую сумму оценили бы обладатели такой же трофей от кубинской сборной — получить его не было возможности. Больше того, даже с российскими соперниками кубинцы после матча экипировкой обменяться не могли.
Как сообщалось в Telegram-канале РИА Новости, когда российский игрок Антон Миранчук предложил это сделать одному из кубинских, тот пояснил — у них в сборной только один комплект формы. И следят за ним игроки самостоятельно. Миранчук расчувствовался и просто подарил свою футболку.