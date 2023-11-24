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13:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем открыли новую лыжную базу «Дубрава»

Она располагается в Новой Усмани.

Источник: с портала правительства Воронежской области

В Новой Усмани прошла церемония торжественного открытия новой лыжной базы «Дубрава». Спортсмены давно ждали этого события. Старая база находилась в километре от трассы и уже морально устарела.

На новой базе оборудовали теплые раздевалки, есть вакс-комната — там готовят смазки и вообще делают все необходимое, чтобы лыжи ехали хорошо. Есть на новой базе и душевые, и специальные тренажеры, на которых можно заниматься даже в отсутствие снега.

С появлением новой базы появилась возможность проводить в Новой Усмани соревнования федерального уровня. Причем не только по лыжам, но и по лыжероллерам. Уже в августе 2024 года здесь проведут первенство России среди юниоров по этой летней разновидности гонок.

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