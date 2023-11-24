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16:01 (мск), источник: МК - Нижний Новгород

Озвучены причины срыва сроков реконструкции трамвайных путей в Нижнем Новгороде

Запуск маршрутов № 6 и № 7 перенесли на 2024 год. О причинах затянувшегося ремонта рассказал депутат ЗСНО Михаил Першин.

Источник: МК - Нижний Новгород

Согласно информации, летом подрядные организации не могли обеспечить участок достаточным количеством техники и рабочей силы. Это связано с финансовыми сложностями. Сейчас финансирование поступает в полном объеме, а работы выполняются в усиленном режиме.

Проблемные участки наблюдаются на улице Циолковского и Народной. Грунт здесь уплотнённый, его необходимо заменить. Этим сейчас занимаются рабочие.

Подрядчик рассказал, что трамвайные пути на участке от Московского вокзала до Центра Сормова и улицы Ярошенко готовы на 70%.

Реконструкцию планируется завершить до конца 2023 года. Движение запустят в первом квартале 2024 года.

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