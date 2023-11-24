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13:14 (мск), источник: Om1.ru

Омичам назвали время, когда снова можно будет увидеть северное сияние

В планетарии рассчитывают, что его будет видно при очередной вспышке на Солнце.

Источник: Om1.ru

В Омском планетарии рассказали, что через неделю вспышки на Солнце могут привести к выбросу корональной массы, которая будет направлена в сторону Земли.

«Затишье в солнечной активности стало сменяться за счет перспективной группы пятен, выходящих с восточного края Солнца. Значит, можно рассчитывать на геомагнитную бурю и полярные сияния. Ждём! Мониторим!», — сообщили в планетарии.

Отметим, что в планетарии проводят лекции для омичей, желающих научиться самостоятельно отслеживать вероятность полярных сияний. Последний раз необычное явление в небе над Омской областью наблюдали в ночь на 6 ноября.

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