13:25 (мск), источник: Комсомольская правда
Взятка силовику, обманутые дольщики, мошенничество: истории трех красноярских бизнесменов, сбежавших из России из-за уголовных дел
Красноярский бизнесмен Роман Гольдман уехал из России.
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Роман Гольдман уехал из России. Он стал не первым красноярским бизнесменом, который покинул родину из-за уголовного дела. Ранее этот путь уже прошли Алексей Подсохин (АЛПИ и «Сибирская Венеция»), а также Николай Коваленко (СК «Реставрация»). Всех троих объединяет одно: работали не всегда честно и нарвались в итоге на уголовные дела. Кто за взятку прокурору, кто за украденные у дольщиков деньги, а кто за мошенничество.
«Комсомольская Правда — Красноярск» вспоминает истории сбежавших от колонии сибирских бизнесменов.
Алексей Подсохин: магазины АЛПИ, «Сибирская Венеция» и взятка районному прокурору.
Будущий бизнесмен родился в 1966 году в закрытом поселке Подгорный, что недалеко от Железногорска. Градообразующее предприятие там — химический комбинат. Отец Подсохина был руководителем этого завода. Правда, сын по его стопам не пошел.
В девяностые выгоднее было идти не на завод, а в бизнес. Так Алексей Подсохин организовал фирму, которая начала поставлять продукты питания в крупнейшие магазины. Добившись успеха, бизнесмен и сам создал торговую сеть. Она получила название АЛПИ — это аббревиатура по фамилии, имени и отчеству предпринимателя — Алексей Леонидович Подсохин.
Про магазины знал каждый красноярец. На своем пике, в 2007 году, у АЛПИ было почти семьдесят торговых точек по всему городу. Магазины работали даже в соседних областях: Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской. Примерно в тоже время Подсохин стал одним из владельцев банка «Канский». На этом история успеха закончилась. Начались проблемы.
Первым посыпался АЛПИ. Под конец 2008 года произошел так называемый технический дефолт. Компания не выплатила деньги владельцам облигаций. Всего около 1,5 миллиардов рублей. Далее начались судебные тяжбы, гасить долги было нечем (или не хотелось), так успешную сеть и похоронили. Официально суд признал фирму банкротом в 2010 году. Звучное название АЛПИ до наших дней сохранила разве что остановка на улице Батурина.
С банком «Канский» дела у Подсохина тоже не задались. В 2017 году у финансовой организации забрали лицензию. Свой самый одиозный проект — «Сибирская Венеция», бизнесмен запустил в середине десятых. По задумке, это должен был быть город сад, настоящий жилой комплекс. В итоге получилась база отдыха с псевдоитальянскими зданиями, построенная на месте бывшей птицефабрики.
Подсохин уехал за границу еще до того, как на него завели уголовное дело, а это произошло только в 2023 году. По данным следствия, бизнесмен дал взятку за покровительство прокурору Березовского района Бекхану Аслаханову. Силовика задержали еще в 2020 и в итоге приговорили к 10,5 годам колонии.
Где сейчас сам бизнесмен — неизвестно. Последнее упоминание, связанное с ним, на страничке «Сибирской Венеции» в социальных сетях появилось летом прошлого года. Сотрудники поздравили Подсохина с днем рождения. На родине беглому предпринимателю грозит от семи до двенадцати лет колонии.
Николай Коваленко: строительная компания «Реставрация» и обманутые дольщики.
Так же, как и предыдущий «герой», Коваленко родился в промышленном районе, а именно в Донецкой области. Это произошло в 1953 году. Отучился в институте железнодорожного транспорта в Харькове, а затем попал в Норильск. Работал на местном горно-химическом комбинате. Дальше, как и у Подсохина, биография богатая: работа в администрации, президентство в футбольном клубе, попечительский совет православного фонда. Венцом успеха стала строительная компания «Реставрация». Она появилась в 2005 году.
В рекламе фирма не нуждалась. Дома строила качественные, а квартиры люди раскупали еще на стадии котлована. Внешне никаких проблем вроде бы и не было. К августу 2018 года шла стройка сразу десяти высоток — это ЖК «Фестиваль» в Солнечном и «Эдельвейс» в Студгородке. Неожиданностью стало публичное заявление компании в сентябре того же года: фирма больше не в состоянии исполнить свои обязательства перед инвестором. В один миг больше тысячи человек стали обманутыми дольщиками. Почти сразу выяснился и тот факт, что сами строители и офисные сотрудники уже несколько месяцев сидят без зарплаты.
Дольщики ситуацию просто так не отпустили. Сотни человек собирались на митинги. Впрочем, самого Коваленко это уже не волновало.
О проблемах компании он знал и предусмотрительно сбежал в Италию. В 2019 году его там заметили журналисты телеканала «Россия». Бизнесмен катался на велосипеде вокруг своей виллы. Ее стоимость — около двух миллиардов рублей. На вопрос репортера, а что делать с обманутыми дольщиками, Коваленко ответил: «Не знаю». Не забыл добавить, что денег у него нет.
Итальянские власти выдавать Коваленко отказываются. Это «Комсомольской правде — Красноярск» подтвердил начальник ГСУ МВД России по краю Руслан Северин. Россия дважды подавала на экстрадицию, но обе попытки оказались безуспешными. Обманувший десятки людей Коваленко продолжает отсиживаться за рубежом в дорогом особняке.
А вот его красноярское имущество на сумму почти полмиллиарда рублей арестовали. Особняк бизнесмена в одном из СНТ и вовсе разграбили. Оттуда вынесли все, что только можно. Возможно, это сделали бывшие сотрудники «Реставрации», которым не выплатили зарплату.
Роман Гольдман: тушенка из оленины, кредитный кооператив и обманутые на миллиард пайщики.
Самый свежий пример. Гольдман родился в Дивногорске в 1975 году. В юности работал слесарем и разнорабочим. В девяностых отучился в СибГТУ и отслужил в армии. Вернувшись на гражданку, занялся бизнесом. Фирмы открывал одну за другой. У Гольдмана есть сеть АЗС, крупнейшие агропредприятия и сеть мясных магазинов. Но даже всего этого оказалось мало.
Гольдман решил пойти в политику. В 2011 году его избрали депутатом Законодательного Собрания края. Впоследствии он дважды переизбирался — в 2016 и 2021 годах. Проблемы у предпринимателя начались еще во время депутатского срока.
Летом 2022 года на заимке агрария 24-летний рабочий выстрелил из ружья Гольдмана в 43-летнего мужчину. Раненый выжил и успел добежать до соседского участка. Преследователя это не остановило. И пожилой хозяин заимки выстрелил в рабочего. Молодой человек скончался. На Гольдмана завели уголовное дело о небрежном хранении оружия. Сообщалось, что ружье лежало в вертолете. На тот момент еще депутата ЗС оштрафовали на 90 тысяч рублей.
Осенью 2023 года начались проблемы и с бизнесом. Неожиданно для многих закрылся кредитных кооператив «Агро Вклад». Деньги не получили больше тысячи человек. Всего же пайщиками являются больше двух тысяч аграриев. Предварительный ущерб — больше миллиарда рублей. Обыски проходят и в остальных фирмах, связанных с Гольдманом. Магазин «Мясничий» и вовсе закрывает свои точки в Красноярске.
Итог: бегство за границу. Где находится Гольдман — неизвестно. 23 ноября в стенах регионального парламента депутаты рассмотрели вопрос о том, чтобы лишить его полномочий. Ожидаемо, Гольдман на сессию не явился. Как заявили в краевой полиции, в России его нет.