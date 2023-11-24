13:20 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
В Екатеринбурге вручили премию «Человек года»
Награду получили 12 представителей уральского бизнеса, внесших значительный вклад в развитие региона.
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В Екатеринбурге состоялась XIV церемония вручения премии «Человек года. Визионеры». Выдающихся представителей уральского бизнеса, внесших значительный вклад в развитие региона, наградили в восьми номинациях.
Почетной награды удостоились 12 номинантов из сфер медицины и рекреации, промышленности и экологичного производства, банковского дела, строительства.
Учредителем премии является журнал «Деловой квартал».
"Наша премия — это не рейтинг и не рэнкинг, мы не анализируем выручку, прибыль и другие показатели, а опираемся на авторитетное мнение участников экспертного совета — представителей бизнеса, властных структур, отраслевых объединений. Если посмотреть в ретроспективе, какие номинации появлялись и исчезали год от года, можно оценить, как развивался бизнес в регионе.
Сфера недвижимости и девелопмента всегда была одной из ключевых. Случалось, что в рамках одного года в разных номинациях награждали до 3−4 представителей этой отрасли. В истории проекта также есть люди, которые становились лауреатами неоднократно — мы убеждены, что нужно поощрять настоящих лидеров в тот момент, когда они совершают действительно важные вещи", — отметил директор и главный редактор издания Сергей Дружинин.
К примеру, глава компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев удостоен премии уже в третий раз: в 2023 году — в номинации «Новаторство», в 2014 году девелопер был признан «Человеком года», а в 2019 году получил специальную премию «Люди эпохи».
«Новаторство — то качество, без которого невозможно менять городскую среду, придумывать что-то новое, интересное и нужное людям. Мне приятно разделить премию в этой номинации с давним партнером — директором Екатеринбургского центра МНТК “Микрохирургия глаза” Олегом Шиловских. У нас есть совместно реализованные проекты, например, современная клиника на ул. Шейнкмана.
То, что номинация «Новаторство» объединила строительство и медицину, есть символ устремления города вперед и движения в правильном направлении. Я благодарен организаторам премии за возможность увидеть, сколько в Екатеринбурге деятельных, неравнодушных людей, нацеленных на то, чтобы менять жизнь к лучшему. Несомненно, с такими людьми у нашего города есть будущее!" — отметил Валерий Ананьев.
За годы проведения премии статуэткой «Человек года» отмечено более 130 екатеринбуржцев — предпринимателей, политиков, деятелей культуры и других сфер городской жизни.