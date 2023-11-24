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13:27 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирской области самой молодой мамой в 2022 году оказалась 13-летняя девочка

В Новосибирской области у 22% новорожденных родители официально не состоят в браке.

Из них у 54% в свидетельстве о рождении указаны только матери. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Всего в 2022 году в регионе родилось 26,7 тысяч детей — на 5% меньше, чем годом ранее. Соотношение мальчиков к девочкам оказалось 106 к 100.

Средний возраст матерей составил 28,6 года. Самая молодая из них — 13-летняя девочка, самая возрастная — 52-летняя женщина. Самый распространенный возраст для рождения детей — 25−34 года (54%).

«Впервые почувствовали радость материнства 10,1 тысяча женщин, на их долю пришлось 38% от общего числа родившихся. Вторые дети составили 33,5% в общей численности родившихся, третьи и последующие — 28,5%. Счастливыми мамами двойняшек стали 283 женщины, еще 3 женщины подарили жизнь тройням», — рассказали в ведомстве в честь Дня матери.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирской области 247 пенсионеров дожили до 100 лет.

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 В Новосибирской области самой молодой мамой в 2022 году оказалась 13-лет...
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